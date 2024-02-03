Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Айнтрахт
Кельн - Айнтрахт: обзор матча 03 февраля 2024
Кельн
03.02.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
68'
Ф. Алиду
80'
Я. Тильманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Айнтрахт
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
Д. Хусейнбашич
89'
Замена
Д. Хайнц
️️️️
М. Финкграфе
89'
Замена
Р. Карстенсен
️️️️
Б. Шмитц
89'
83'
Вторая желтая
Тута
ГОЛ! 2:0!
Я. Тильманн
Пас отдал
Д. Любичич
80'
Замена
Л. Майна
️️️️
Ф. Кайнц
79'
77'
Замена
У. Экитике
️️️️
С. Калайджич
77'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
А. Кнауфф
77'
Замена
С. Роде
️️️️
М. Гетце
Замена
С. Адамян
️️️️
Ф. Алиду
73'
69'
Замена
Ф. Макс
️️️️
Х. Ларссон
ГОЛ! 1:0!
Ф. Алиду
Пас отдал
Д. Любичич
68'
66'
Вторая желтая
Н. Нкунку
55'
Желтая карточка
Н. Нкунку
46'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
Э. Эбимбе
34'
Желтая карточка
Тута
Желтая карточка
Д. Хусейнбашич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
(К)
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
Главный тренер
Тимо Шульц
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Кельн
20
Филипп Пентке
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
13
Флориан Диц
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
22
Уго Экитике
ПВ
4-2-1-3
1
Швабе
35
Финкграфе
4
Хюберс
24
Хабот
22
Шмитц
21
Любичич
5
Мартель
23
Хусейнбашич
17
Алиду
11
Кайнц
29
Тильманн
4-1-1-3-1
1
Трапп
3
Тута
6
Смольчич
4
Кох
27
Нкунку
6
Скири
15
Ларссон
29
Эбимбе
27
Гетце
7
Кнауфф
11
Калайджич
22
Шмитц
29
Карстенсен
29
Карстенсен
22
Шмитц
35
Финкграфе
3
Хайнц
3
Хайнц
35
Финкграфе
23
Хусейнбашич
33
Кристенсен
33
Кристенсен
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
37
Майна
37
Майна
11
Кайнц
17
Алиду
22
Адамян
22
Адамян
17
Алиду
15
Ларссон
30
Макс
30
Макс
15
Ларссон
29
Эбимбе
8
Шаиби
8
Шаиби
29
Эбимбе
27
Гетце
17
Роде
17
Роде
27
Гетце
7
Кнауфф
23
Бахоя
23
Бахоя
7
Кнауфф
11
Калайджич
22
Экитике
22
Экитике
11
Калайджич
Остались в запасе
Кельн
Айнтрахт
20
Филипп Пентке
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
13
Флориан Диц
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
13
Флориан Диц
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Кельн - Айнтрахт
1
2
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
8
13
Офсайды
2
1
Количество передач
347
517
Сейвы
4
2
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.84
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Тимо Герах
(Ландау-Кейххайм)
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Айнтрахт
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
10:25
Бундеслига: шансы «Кельна» и «Эльферсберга» на победу в матче 11-го тура
10:12
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
Бундеслига: шансы «Кельна» и «Эльферсберга» на победу в матче 11-го тура
10:12
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
10:25
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+