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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Кельн
Айнтрахт - Кельн: обзор матча 07 мая 2011
Айнтрахт
07.05.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Кельн
24'
А. Чихи
90'
Л. Подольски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Кельн
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Подольски
Желтая карточка
Кайо
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Кайо
Замена
В. Сану
️️️️
М. Новакович
Замена
К. МакКенна
️️️️
Пети
Замена
И. Аманатидис
️️️️
М. Фенин
Замена
Андрезиньо
️️️️
М. Бречко
Желтая карточка
Пети
Желтая карточка
М. Новакович
Желтая карточка
А. Чихи
Желтая карточка
М. Фенин
ГОЛ! 0:1!
А. Чихи
Пас отдал
М. Новакович
Желтая карточка
П. Окс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
0
Юлиан Дудда
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
30
Кайо
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
20
Мартин Фенин
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
8
Пети
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
4
Кевин Краус
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
32
Вилфрид Сану
ЦФ
3-5-2
1
Ферманн
0
Дудда
23
Русс
2
Юнг
18
Кёлер
30
Кайо
20
Хеллер
27
Швеглер
2
Окс
20
Фенин
33
Гекас
4-4-1-1
1
Ренсинг
2
Бречко
0
Мохамад
14
Жеромел
4
Айхнер
34
Чихи
17
Пеццони
8
Пети
18
Яяло
10
Подольски
18
Новакович
30
Кайо
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
30
Кайо
20
Фенин
18
Аманатидис
18
Аманатидис
20
Фенин
18
Новакович
32
Сану
32
Сану
18
Новакович
8
Пети
23
МакКенна
23
МакКенна
8
Пети
2
Бречко
12
Андрезиньо
12
Андрезиньо
2
Бречко
Остались в запасе
Айнтрахт
Кельн
4
Кевин Краус
ЦЗ
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
1
Ока Николов
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
14
Александер Майер
ЦП
Главный тренер
Кристоф Даум
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Фолькер Финке
Остались в запасе
4
Кевин Краус
ЦЗ
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
1
Ока Николов
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
14
Александер Майер
ЦП
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Кристоф Даум
Главный тренер
Фолькер Финке
Статистика матча Айнтрахт - Кельн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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