Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Валенсия» – «Леванте»: прогноз и ставки на матч 21 ноября 2025 с коэффициентом 1.85

20 ноября 2025 9:03
Валенсия - Леванте
21 нояб. 2025, пятница 23:00 | Испания. Примера, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют
Сделать ставку

21 ноября на «Месталье» состоится важный матч нижней части таблицы: «Валенсия» принимает «Леванте». Оба клуба ведут борьбу за выживание, находятся в плохой форме и испытывают серьeзные проблемы в обороне. «Валенсия» не может выиграть семь туров подряд, а «Леванте» уступает в стабильности, часто пропускает и теряет очки в концовках матчей. При этом обе команды сохраняют способность забивать, что делает встречу потенциально результативной и непредсказуемой.

«Валенсия»

Хозяева набрали 10 очков за 12 туров и расположились на 17-й позиции. Команда пытается перестроить игру, но пока сталкивается с проблемами в атаке и недостаточной плотностью в обороне. В последних пяти матчах «Валенсия» забила шесть голов и пропустила семь – разница показывает отсутствие баланса. Арно Данджума остаeтся лучшим бомбардиром команды, но зависимость от его решений в атаке велика. Домашняя игра важна для «Валенсии»: команда лучше взаимодействует в позиционных атаках и сохраняет больше контроля, чем на выезде.

«Леванте»

Команда набрала всего девять очков и занимает 19-е место. В последних пяти матчах забито семь голов, что говорит об активности в атаке, однако оборона остаeтся проблемной зоной: 12 пропущенных мячей за тот же период – худший показатель среди команд в нижней части таблицы. Карл Этта-Эйонг с пятью голами – яркий игрок нападения, создающий много моментов. «Леванте» периодически играет смело, но неудачно защищается от быстрых атак и часто оставляет зоны на флангах.

Факты о командах

«Валенсия»

  • 1.20 забитых и 1.40 пропущенных в среднем за 5 игр
  • Не выигрывает 7 матчей подряд
  • Пропускает в 3 последних турах

«Леванте»

  • 1.40 забитых и 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр
  • Забивает 4 матча подряд
  • Пропускает в 6 последних матчах

Личные встречи
50% (13)
31% (8)
19% (5)
50
Забитых мячей
26
1.92
В среднем за матч
1
5:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
1 : 1
30.04.2022
Леванте
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
3 : 4
20.12.2021
Валенсия
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1 : 0
12.03.2021
Валенсия
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
4 : 2
13.09.2020
Леванте
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
1 : 1
12.06.2020
Леванте
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
2 : 4
07.12.2019
Валенсия
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
3 : 1
14.04.2019
Леванте
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
2 : 2
02.09.2018
Валенсия
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
3 : 1
11.02.2018
Леванте
Испания. Примера, 4 тур
Леванте
1 : 1
16.09.2017
Валенсия
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
1 : 0
13.03.2016
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
3 : 0
31.10.2015
Леванте
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
3 : 0
13.04.2015
Леванте
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
2 : 1
23.11.2014
Валенсия
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
2 : 0
10.05.2014
Валенсия
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2 : 0
04.01.2014
Леванте
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
2 : 2
03.03.2013
Леванте
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1 : 0
07.10.2012
Валенсия
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
1 : 1
01.04.2012
Леванте
Испания. Кубок, 1/4 финала
Леванте
0 : 3
27.01.2012
Валенсия
Испания. Кубок, 1/4 финала
Валенсия
4 : 1
20.01.2012
Леванте
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
0 : 2
06.11.2011
Валенсия
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
0 : 0
15.05.2011
Леванте
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0 : 1
09.01.2011
Валенсия
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
1 : 5
11.05.2008
Валенсия
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
0 : 0
06.01.2008
Леванте
Показать все

Прогноз на матч «Валенсия» – «Леванте»

Обе команды находятся в сложном положении и допускают большое количество ошибок в обороне. «Валенсия» имеет небольшое преимущество за счeт домашнего поля, но еe нестабильная игра в защите делает матч открытым. «Леванте» в более агрессивной манере проводит атакующие действия и часто создаeт моменты, однако компенсировать провалы в обороне не удаeтся. На фоне статистики наиболее логичным выглядит сценарий с голами от обеих команд: «Валенсия» мотивирована победить дома, а «Леванте» стабильно находит моменты даже против более сильных соперников. Матч может получиться результативным и напряжeнным.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.0 – коэффициент 1.78

1.85
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Леванте Валенсия
Другие прогнозы
21.11.2025
17:50
1.78
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Холуд - Аль-Хазм
Победа «Аль-Холуд»
21.11.2025
18:15
1.85
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Иттихад - Аль-Рияд
Оба забьют
21.11.2025
18:30
2.00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Акрон - Сочи
Победа «Акрона»
21.11.2025
22:30
2.65
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц - Хоффенхайм
Победа «Хоффенхайма»
21.11.2025
23:00
1.85
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия - Леванте
Обе забьют
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 