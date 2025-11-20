21 ноября на «Месталье» состоится важный матч нижней части таблицы: «Валенсия» принимает «Леванте». Оба клуба ведут борьбу за выживание, находятся в плохой форме и испытывают серьeзные проблемы в обороне. «Валенсия» не может выиграть семь туров подряд, а «Леванте» уступает в стабильности, часто пропускает и теряет очки в концовках матчей. При этом обе команды сохраняют способность забивать, что делает встречу потенциально результативной и непредсказуемой.

«Валенсия»

Хозяева набрали 10 очков за 12 туров и расположились на 17-й позиции. Команда пытается перестроить игру, но пока сталкивается с проблемами в атаке и недостаточной плотностью в обороне. В последних пяти матчах «Валенсия» забила шесть голов и пропустила семь – разница показывает отсутствие баланса. Арно Данджума остаeтся лучшим бомбардиром команды, но зависимость от его решений в атаке велика. Домашняя игра важна для «Валенсии»: команда лучше взаимодействует в позиционных атаках и сохраняет больше контроля, чем на выезде.

«Леванте»

Команда набрала всего девять очков и занимает 19-е место. В последних пяти матчах забито семь голов, что говорит об активности в атаке, однако оборона остаeтся проблемной зоной: 12 пропущенных мячей за тот же период – худший показатель среди команд в нижней части таблицы. Карл Этта-Эйонг с пятью голами – яркий игрок нападения, создающий много моментов. «Леванте» периодически играет смело, но неудачно защищается от быстрых атак и часто оставляет зоны на флангах.

Факты о командах

«Валенсия»

1.20 забитых и 1.40 пропущенных в среднем за 5 игр

Не выигрывает 7 матчей подряд

Пропускает в 3 последних турах

«Леванте»

1.40 забитых и 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр

Забивает 4 матча подряд

Пропускает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Валенсия» – «Леванте»

Обе команды находятся в сложном положении и допускают большое количество ошибок в обороне. «Валенсия» имеет небольшое преимущество за счeт домашнего поля, но еe нестабильная игра в защите делает матч открытым. «Леванте» в более агрессивной манере проводит атакующие действия и часто создаeт моменты, однако компенсировать провалы в обороне не удаeтся. На фоне статистики наиболее логичным выглядит сценарий с голами от обеих команд: «Валенсия» мотивирована победить дома, а «Леванте» стабильно находит моменты даже против более сильных соперников. Матч может получиться результативным и напряжeнным.

