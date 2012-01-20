Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Леванте
Валенсия - Леванте: обзор матча 20 января 2012
Валенсия
20.01.2012, пятница, 00:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
4 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Леванте
24'
Жонас
31'
Р. Сольдадо
45+1'
П. Пьятти
90+4'
Т. Коста
37'
А. Коне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Леванте
ГОЛ! 4:1!
Т. Коста
+4
Желтая карточка
Т. Коста
+3
+1
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
С. Фегули
Замена
А. Адурис
️️️️
Жонас
Желтая карточка
Жонас
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
Замена
Э. Банега
️️️️
П. Пьятти
Красная карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Замена
Р. Хорда
️️️️
Р. Марти
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Эрнандес
Травма
П. Эрнандес
Желтая карточка
Р. Марти
Желтая карточка
Г. Кабрал
Замена
Г. Мунуа
️️️️
К. Навас
ГОЛ! 3:1!
П. Пьятти
Пас отдал
П. Эрнандес
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Коне
Желтая карточка
Х. Торрес
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
П. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Пас отдал
П. Эрнандес
13'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Х. Баркеро
10'
Травма
Х. Баркеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
17
Жонас
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
8
Тино Коста
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЛЗ
18
Хави Вента
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
12
Хуанфран
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЛП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
9
Хосе Баркеро
ПП
9
Рохер Марти
ЦФ
10
Висенте Иборра
ЦФ
2
Аруна Коне
РФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
27
Хосе Марко Игон
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
9
Рафа Хорда
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-2-3-1
25
Алвес
4
Руис
23
Рами
18
Альба
19
Барраган
6
Альбельда
8
Коста
10
Пьятти
19
Эрнандес
17
Жонас
9
Сольдадо
4-3-3
1
Навас
12
Хуанфран
18
Вента
18
Бальестерос
22
Кабрал
9
Баркеро
14
Пальярдо
25
Торрес
2
Коне
10
Иборра
9
Марти
19
Эрнандес
8
Фегули
8
Фегули
19
Эрнандес
10
Пьятти
11
Банега
11
Банега
10
Пьятти
17
Жонас
20
Адурис
20
Адурис
17
Жонас
1
Навас
78
Мунуа
78
Мунуа
1
Навас
9
Марти
9
Хорда
9
Хорда
9
Марти
9
Баркеро
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
9
Баркеро
Остались в запасе
Валенсия
Леванте
13
Висенте Гуаита
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
27
Хосе Марко Игон
ЦП
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
15
Франциско Фаринос
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Остались в запасе
27
Хосе Марко Игон
ЦП
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
15
Франциско Фаринос
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Валенсия - Леванте
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+