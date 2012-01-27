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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леванте - Валенсия
Леванте - Валенсия: обзор матча 27 января 2012
Леванте
27.01.2012, пятница, 00:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 3
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Валенсия
25'
А. Адурис
30'
П. Пьятти
85'
П. Пьятти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Леванте - Валенсия
Желтая карточка
Х. Торрес
ГОЛ! 0:3!
П. Пьятти
Замена
С. Фегули
️️️️
В. Руис
Желтая карточка
Э. Банега
Вторая желтая
О. Серрано
Замена
Бруно
️️️️
Ж. Альба
Замена
Р. Марти
️️️️
Р. Суарес
Замена
Х. Торрес
️️️️
В. Иборра
Замена
Х. Марко Игон
️️️️
П. Ботельо
Замена
Э. Банега
️️️️
Т. Коста
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
А. Дель Орно
Желтая карточка
С. Бальестерос
Желтая карточка
О. Серрано
ГОЛ! 0:2!
П. Пьятти
Пас отдал
А. Адурис
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Пас отдал
П. Пьятти
Желтая карточка
П. Ботельо
Травма
П. Ботельо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
(К)
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
26
Педро Ботельо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Рубен Суарес
ПВ
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
(К)
ЦП
10
Даниэль Парехо
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
3
Нано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
27
Хосе Марко Игон
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-3-2-1
78
Мунуа
15
Дель Орно
18
Бальестерос
22
Кабрал
26
Ботельо
10
Иборра
14
Пальярдо
11
Серрано
21
Суарес
9
Хорда
3-2-2-2-1
25
Алвес
24
Бернат
20
Кошта
4
Руис
19
Барраган
18
Альба
8
Коста
6
Альбельда
10
Парехо
10
Пьятти
20
Адурис
26
Ботельо
27
Игон
27
Игон
26
Ботельо
10
Иборра
25
Торрес
25
Торрес
10
Иборра
21
Суарес
9
Марти
9
Марти
21
Суарес
4
Руис
8
Фегули
8
Фегули
4
Руис
18
Альба
2
Бруно
2
Бруно
18
Альба
8
Коста
11
Банега
11
Банега
8
Коста
Остались в запасе
Леванте
Валенсия
3
Нано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
3
Нано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Леванте - Валенсия
6
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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