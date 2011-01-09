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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Валенсия
Леванте - Валенсия: обзор матча 09 января 2011
Леванте
09.01.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
83'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Валенсия
+3
Замена
Э. Банега
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
М. Робусте
+2
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Эрнандес
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
П. Эрнандес
Замена
Хиско
️️️️
Х. Надаль
Замена
Висенте
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
К. Стуани
️️️️
Р. Суарес
Замена
Г. Серхио
️️️️
М. Пальярдо
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
С. Бальестерос
+2
16'
Желтая карточка
А. Адурис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Мигель Робусте
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
7
Хиско Надаль
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Пабло Эрнандес
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
18
Хави Вента
ПЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
23
Вальдо
ПВ
28
Хиско
ПВ
9
Рафа Хорда
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Валенсия
22
Жереми Матье
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
4-2-3-1
1
Рейна
12
Хуанфран
18
Бальестерос
22
Робусте
2
Серра
14
Пальярдо
25
Торрес
20
Хуанлу
21
Суарес
7
Надаль
10
Кайседо
4-3-1-2
13
Гуаита
23
Мигел
5
Деальберт
18
Станкявичус
18
Альба
19
Эрнандес
5
Топал
23
Мадуро
64
Мата
20
Адурис
9
Сольдадо
14
Пальярдо
16
Серхио
16
Серхио
14
Пальярдо
7
Надаль
28
Хиско
28
Хиско
7
Надаль
21
Суарес
7
Стуани
7
Стуани
21
Суарес
19
Эрнандес
8
Фегули
8
Фегули
19
Эрнандес
64
Мата
11
Банега
11
Банега
64
Мата
9
Сольдадо
14
Висенте
14
Висенте
9
Сольдадо
Остались в запасе
Леванте
Валенсия
78
Густаво Мунуа
ВР
18
Хави Вента
ПЗ
23
Вальдо
ПВ
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
22
Жереми Матье
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
18
Хави Вента
ПЗ
23
Вальдо
ПВ
9
Рафа Хорда
ЦФ
Остались в запасе
22
Жереми Матье
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Леванте - Валенсия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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