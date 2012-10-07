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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Валенсия
Леванте - Валенсия: обзор матча 07 октября 2012
Леванте
07.10.2012, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
22'
О. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Валенсия
Желтая карточка
Г. Мунуа
90'
88'
Желтая карточка
Н. Вальдес
79'
Желтая карточка
Х. Виера
Желтая карточка
Мичел
79'
77'
Замена
А. Барраган
️️️️
Ж. Перейра
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Н. Эль-Жар
72'
Замена
П. Риос
️️️️
Х.
72'
Замена
Мичел
️️️️
В. Иборра
69'
68'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Жонас
63'
Замена
Д. Парехо
️️️️
Т. Коста
Желтая карточка
О. Мартинс
46'
Желтая карточка
Х.
45'
42'
Желтая карточка
Жонас
39'
Желтая карточка
Т. Коста
Желтая карточка
С. Бальестерос
35'
34'
Желтая карточка
В. Руис
ГОЛ! 1:0!
О. Мартинс
Пас отдал
Г. Мунуа
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
21
Мичел
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
30
Карлос Дельгадо
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-1-1-2-2
78
Мунуа
12
Хуанфран
18
Бальестерос
4
Наварро
19
Лопес
18
Диоп
10
Иборра
20
Хуанлу
9
Баркеро
25
Эль-Жар
9
Мартинс
4-3-1-2
13
Гуаита
23
Рами
4
Руис
27
Перейра
26
Сиссоко
18
Гуардадо
8
Коста
5
Гаго
10
Виера
17
Жонас
9
Сольдадо
25
Эль-Жар
14
Гарсия
14
Гарсия
25
Эль-Жар
10
Иборра
21
Мичел
21
Мичел
10
Иборра
20
Хуанлу
16
Риос
16
Риос
20
Хуанлу
27
Перейра
19
Барраган
19
Барраган
27
Перейра
8
Коста
10
Парехо
10
Парехо
8
Коста
17
Жонас
16
Вальдес
16
Вальдес
17
Жонас
Остались в запасе
Леванте
Валенсия
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
30
Карлос Дельгадо
ЦЗ
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Остались в запасе
30
Карлос Дельгадо
ЦЗ
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Леванте - Валенсия
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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