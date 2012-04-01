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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Леванте
Валенсия - Леванте: обзор матча 01 апреля 2012
Валенсия
01.04.2012, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
35'
Жонас
54'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Леванте
+3
Желтая карточка
Ф. Фаринос
Замена
Р. Суарес
️️️️
П. Ботельо
Замена
П. Алькасер
️️️️
Жонас
Замена
А. Геззаль
️️️️
Х. Баркеро
Замена
П. Пьятти
️️️️
С. Фегули
Замена
Т. Коста
️️️️
Д. Альбельда
Замена
Ф. Фаринос
️️️️
В. Иборра
Желтая карточка
Х. Баркеро
ГОЛ! 1:1!
А. Коне
Пас отдал
Вальдо
Желтая карточка
Хуанфран
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Пас отдал
С. Фегули
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
Г. Кабрал
Желтая карточка
П. Эрнандес
Желтая карточка
С. Фегули
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
17
Жонас
ОП
10
Даниэль Парехо
ОП
19
Пабло Эрнандес
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
22
Матье
4
Руис
23
Рами
19
Барраган
8
Фегули
17
Жонас
10
Парехо
6
Альбельда
19
Эрнандес
20
Адурис
4-2-3-1
78
Мунуа
19
Лопес
22
Кабрал
18
Бальестерос
12
Хуанфран
10
Иборра
25
Торрес
23
Вальдо
9
Баркеро
26
Ботельо
2
Коне
6
Альбельда
8
Коста
8
Коста
6
Альбельда
8
Фегули
10
Пьятти
10
Пьятти
8
Фегули
17
Жонас
9
Алькасер
9
Алькасер
17
Жонас
10
Иборра
15
Фаринос
15
Фаринос
10
Иборра
26
Ботельо
21
Суарес
21
Суарес
26
Ботельо
9
Баркеро
5
Геззаль
5
Геззаль
9
Баркеро
Остались в запасе
Валенсия
Леванте
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Валенсия - Леванте
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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