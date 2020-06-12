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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Леванте
Валенсия - Леванте: обзор матча 12 июня 2020
Валенсия
12.06.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
90'
Родриго
90+8'
Г. Мелеро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Леванте
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Мелеро
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
Х. Луис Гайя
90'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Г. Гедеш
87'
84'
Замена
П. Мартинес
️️️️
Х. Кампанья
74'
Вторая желтая
Р. Марти
74'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Э. Барди
74'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Н. Вукчевич
72'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
Замена
Ф. Торрес
️️️️
К. Солер
68'
61'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Р. Рочина
60'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Х. Луис Моралес
Замена
Д. Васс
️️️️
А. Флоренци
57'
Замена
К. Гамейро
️️️️
М. Гомес
56'
53'
Желтая карточка
Х. Мирамон
45'
+2
Желтая карточка
Р. Марти
Желтая карточка
У. Гильямон
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
7
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
22
Неманья Радойя
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
3-2-2-1-2
24
Силлессен
14
Гайя
4
Дьякаби
24
Флоренци
22
Гильямон
13
Коклен
7
Солер
10
Парехо
11
Гедеш
9
Гомес
19
Родриго
4-1-1-2-2
13
Айтор
21
Мирамон
21
Рубен Везо
21
Поштиго
18
Клер
17
Вукчевич
20
Кампанья
16
Рочина
10
Барди
25
Моралес
9
Марти
24
Флоренци
10
Васс
10
Васс
24
Флоренци
7
Солер
14
Торрес
14
Торрес
7
Солер
11
Гедеш
90
Черышев
90
Черышев
11
Гедеш
9
Гомес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Гомес
10
Барди
3
Гарсия
3
Гарсия
10
Барди
20
Кампанья
18
Мартинес
18
Мартинес
20
Кампанья
16
Рочина
16
Мелеро
16
Мелеро
16
Рочина
17
Вукчевич
22
Радойя
22
Радойя
17
Вукчевич
25
Моралес
9
Майорал
9
Майорал
25
Моралес
Остались в запасе
Валенсия
Леванте
21
Ману Вальехо
ЛВ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Ли Кан Ин
АП
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
1
Коке Вегас
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Эрнани
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Ли Кан Ин
АП
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
1
Коке Вегас
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Эрнани
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Валенсия - Леванте
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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