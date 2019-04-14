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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Леванте
Валенсия - Леванте: обзор матча 14 апреля 2019
Валенсия
14.04.2019, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 32 тур
3 : 1
Завершен
Леванте
2'
С. Мина
57'
Г. Гедеш
63'
С. Мина
56'
К. Солер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Леванте
89'
Желтая карточка
Э. Кабако
Желтая карточка
Л. Кан Ин
83'
81'
Желтая карточка
Б. Майорал
ГОЛ! 3:1!
С. Мина
63'
ГОЛ! 2:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
К. Солер
57'
56'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Солер
Желтая карточка
К. Солер
33'
ГОЛ! 1:0!
С. Мина
Пас отдал
Г. Гедеш
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Леванте
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Джейсон
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Валенсия
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Леванте
13
Ойер
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
10
Энис Барди
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
4-3-2-1
33
Нето
14
Гайя
24
Гарай
3
Паулиста
12
Пиччини
10
Васс
10
Парехо
18
Солер
90
Черышев
11
Гедеш
77
Мина
3-2-1-2-2
13
Айтор
44
Пьер
21
Рубен Везо
23
Кабако
23
Коке
13
Луна
20
Кампанья
16
Рочина
23
Джейсон
9
Марти
25
Моралес
Остались в запасе
Валенсия
Леванте
7
Ли Кан Ин
АП
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
17
Никола Вукчевич
ОП
27
Мозес Саймон
ЛВ
10
Энис Барди
АП
13
Ойер
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
7
Ли Кан Ин
АП
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
17
Никола Вукчевич
ОП
27
Мозес Саймон
ЛВ
10
Энис Барди
АП
13
Ойер
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Валенсия - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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