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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Леванте
Валенсия - Леванте: обзор матча 15 мая 2011
Валенсия
15.05.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Леванте
Замена
Д. Серра
️️️️
Вальдо
Замена
Г. Ларреа
️️️️
М. Пальярдо
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
Висенте
️️️️
Жонас
Замена
Т. Коста
️️️️
Р. Кошта
Замена
Ж. Альба
️️️️
Ж. Матье
Желтая карточка
Э. Банега
Красная карточка
Х. Надаль
10'
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
Ж. Матье
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
23
Вальдо
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Валенсия
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Висенте
ЛВ
8
Тино Коста
ЦП
Леванте
2
Давид Серра
ПЗ
33
Горка Ларреа
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-2-2
1
Санчес
22
Матье
20
Кошта
5
Деальберт
23
Мигел
11
Банега
6
Альбельда
64
Мата
17
Хоакин
9
Сольдадо
17
Жонас
4-3-2-1
78
Мунуа
18
Вента
18
Бальестерос
3
Нано
12
Хуанфран
25
Торрес
14
Пальярдо
10
Иборра
23
Вальдо
7
Надаль
10
Кайседо
22
Матье
18
Альба
18
Альба
22
Матье
20
Кошта
8
Коста
8
Коста
20
Кошта
17
Жонас
14
Висенте
14
Висенте
17
Жонас
23
Вальдо
2
Серра
2
Серра
23
Вальдо
14
Пальярдо
33
Ларреа
33
Ларреа
14
Пальярдо
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
Остались в запасе
Валенсия
Леванте
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Валенсия - Леванте
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Месталья
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