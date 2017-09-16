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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Валенсия
Леванте - Валенсия: обзор матча 16 сентября 2017
Леванте
16.09.2017, суббота, 14:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
41'
Э. Барди
31'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Валенсия
ГОЛ! 1:1!
Э. Барди
41'
Желтая карточка
Э. Барди
37'
31'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
А. Перейра
15'
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
С. Поштиго
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
25
Тоньо
ВР
5
Чема
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
11
Иви
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Леванте
22
Митчелл Лангерак
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
14
Саму
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
23
Нано Меса
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
88
Неманья Максимович
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
3-2-2-2
1
Фернандес
5
Чема
21
Поштиго
19
Лопес
20
Кампанья
8
Лерма
10
Барди
23
Джейсон
15
Алегрия
11
Иви
4-3-1-2
33
Нето
33
Монтойя
24
Мурильо
24
Гарай
14
Гайя
10
Парехо
19
Кондогбиа
18
Солер
8
Перейра
77
Мина
19
Родриго
Остались в запасе
Леванте
Валенсия
8
Шейк Дукур
ОП
22
Митчелл Лангерак
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
14
Саму
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
22
Митчелл Лангерак
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
14
Саму
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
23
Нано Меса
ЦФ
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Леванте - Валенсия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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