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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Валенсия
Леванте - Валенсия: обзор матча 06 ноября 2011
Леванте
06.11.2011, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 2
Завершен
Валенсия
31'
Х. Вента (АГ)
50'
Т. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Валенсия
+2
Желтая карточка
П. Пьятти
Замена
П. Эрнандес
️️️️
С. Фегули
Замена
Ф. Фаринос
️️️️
Х. Баркеро
Замена
П. Пьятти
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Р. Суарес
️️️️
Х.
Желтая карточка
К. Аранда
Замена
К. Аранда
️️️️
В. Иборра
Желтая карточка
А. Рами
ГОЛ! 0:2!
Т. Коста
Желтая карточка
Нано
Желтая карточка
Х. Торрес
Желтая карточка
Г. Мунуа
Желтая карточка
С. Бальестерос
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
В. Иборра
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Вента
Пас отдал
Ж. Альба
15'
Замена
А. Барраган
️️️️
Бруно
Травма
Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
(К)
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
15
Франциско Фаринос
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
17
Жонас
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
18
Бальестерос
3
Нано
18
Вента
25
Торрес
10
Иборра
20
Хуанлу
9
Баркеро
23
Вальдо
2
Коне
4-1-3-2
13
Гуаита
2
Бруно
4
Руис
23
Рами
18
Альба
8
Фегули
8
Коста
6
Альбельда
22
Матье
9
Сольдадо
20
Адурис
9
Баркеро
15
Фаринос
15
Фаринос
9
Баркеро
20
Хуанлу
21
Суарес
21
Суарес
20
Хуанлу
10
Иборра
7
Аранда
7
Аранда
10
Иборра
2
Бруно
19
Барраган
19
Барраган
2
Бруно
8
Фегули
19
Эрнандес
19
Эрнандес
8
Фегули
9
Сольдадо
10
Пьятти
10
Пьятти
9
Сольдадо
Остались в запасе
Леванте
Валенсия
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
25
Диего Алвес
ВР
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Леванте - Валенсия
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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