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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Леванте
Валенсия - Леванте: обзор матча 03 марта 2013
Валенсия
03.03.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 2
Завершен
Леванте
27'
Жонас
45+3'
Р. Сольдадо
16'
В. Иборра
89'
Х. Баркеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Леванте
90'
+4
Желтая карточка
С. Бальестерос
Желтая карточка
А. Гуардадо
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Наварро
Замена
Х. Виера
️️️️
Д. Альбельда
90'
89'
ГОЛ! 2:2!
Х. Баркеро
Пас отдал
Хуанфран
Желтая карточка
В. Гуаита
86'
83'
Желтая карточка
В. Иборра
80'
Замена
Х.
️️️️
П. Риос
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Жонас
78'
Замена
Т. Коста
️️️️
С. Каналес
71'
61'
Желтая карточка
Л. Винтра
58'
Замена
О. Мартинс
️️️️
Р. Аквафреска
58'
Замена
Мичел
️️️️
П. Диоп
ГОЛ! 2:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
С. Каналес
45'
+3
31'
Желтая карточка
Х. Баркеро
ГОЛ! 1:1!
Жонас
Пас отдал
С. Фегули
27'
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Иборра
Пас отдал
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ОП
17
Жонас
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
16
Педро Риос
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Тино Коста
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
21
Мичел
ЦП
23
Вальдо
ПВ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Гуаита
18
Гуардадо
4
Руис
22
Матье
27
Перейра
8
Фегули
10
Парехо
17
Жонас
6
Альбельда
20
Каналес
9
Сольдадо
4-1-1-3-1
78
Мунуа
26
Винтра
18
Бальестерос
4
Наварро
12
Хуанфран
18
Диоп
10
Иборра
16
Риос
9
Баркеро
14
Гарсия
99
Аквафреска
20
Каналес
8
Коста
8
Коста
20
Каналес
6
Альбельда
10
Виера
10
Виера
6
Альбельда
17
Жонас
16
Вальдес
16
Вальдес
17
Жонас
18
Диоп
21
Мичел
21
Мичел
18
Диоп
16
Риос
20
Хуанлу
20
Хуанлу
16
Риос
99
Аквафреска
9
Мартинс
9
Мартинс
99
Аквафреска
Остались в запасе
Валенсия
Леванте
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
23
Вальдо
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
23
Вальдо
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Валенсия - Леванте
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
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