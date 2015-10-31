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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Леванте
Валенсия - Леванте: обзор матча 31 октября 2015
Валенсия
31.10.2015, суббота, 20:15
Испания. Примера, 10 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
64'
П. Алькасер (П)
72'
С. Фегули
80'
З. Баккали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Леванте
81'
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
В. Камараса
Замена
А. Барраган
️️️️
Ж. Канселу
81'
ГОЛ! 3:0!
З. Баккали
Пас отдал
Ж. Канселу
80'
ГОЛ! 2:0!
С. Фегули
Пас отдал
П. Алькасер
72'
71'
Замена
Н. Гилас
️️️️
Р. Гарсия
71'
Замена
В. Касадесус
️️️️
Х. Луис Моралес
Замена
Д. Парехо
️️️️
Э. Перес
69'
Желтая карточка
А. Гомеш
66'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Алькасер
64'
62'
Желтая карточка
Рубен
Замена
З. Баккали
️️️️
П. Пьятти
46'
36'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Э. Перес
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Леванте
23
Рубен
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
15
Данило
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
6
Хосе Мари
ОП
12
Верса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хауме
14
Гайя
33
Сантос
21
Рубен Везо
2
Канселу
8
Фегули
20
Гомеш
33
Перес
18
Фуэго
10
Пьятти
9
Алькасер
4-3-1-2
23
Рубен
19
Лопес
12
Хуанфран
4
Наварро
3
Гарсия
6
Камараса
23
Симао
8
Лерма
14
Гарсия
9
Марти
25
Моралес
10
Пьятти
11
Баккали
11
Баккали
10
Пьятти
2
Канселу
19
Барраган
19
Барраган
2
Канселу
33
Перес
10
Парехо
10
Парехо
33
Перес
6
Камараса
17
Ксуметра
17
Ксуметра
6
Камараса
25
Моралес
11
Касадесус
11
Касадесус
25
Моралес
14
Гарсия
9
Гилас
9
Гилас
14
Гарсия
Остались в запасе
Валенсия
Леванте
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
15
Данило
ОП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
6
Хосе Мари
ОП
12
Верса
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
15
Данило
ОП
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
6
Хосе Мари
ОП
12
Верса
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Валенсия - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
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