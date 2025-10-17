18 октября в рамках 9-го тура украинской Премьер-лиги «Заря» примет «Динамо Киев». Матч пройдeт в Запорожье и станет важным для обеих команд – хозяева пытаются закрепиться в середине таблицы, а гости продолжают борьбу за лидерство.

«Заря»

После восьми туров луганчане занимают девятое место с 11 очками. Последний матч получился успешным – победа над «Эпицентром» (2:1) на выезде позволила команде немного улучшить положение. «Заря» показывает нестабильные результаты: в пяти последних встречах у неe 2 победы, 1 ничья и 2 поражения.Команда играет с акцентом на фланги и быстрые атаки, но проблемы в обороне сохраняются – в большинстве матчей команда пропускает первой. Впрочем, нападение постепенно набирает обороты: Филипп Будковский стал ключевой фигурой атаки, забив уже 5 голов в 9 матчах. На своeм поле «Заря» чаще действует осторожно, стараясь не открываться, что приводит к низовой статистике.

«Динамо Киев»

Столичный клуб идeт вторым с 16 очками после восьми туров, но при этом четыре последних матча сыграл вничью. Несмотря на это, команда остаeтся одной из самых результативных в чемпионате – 22 забитых мяча.«Динамо» забивает в каждом матче Премьер-лиги с начала сезона, но оборона даeт сбои: в 7 последних встречах команда обязательно пропускала. Назар Волошин – лучший бомбардир киевлян с 4 голами, однако стоит отметить, что реализация моментов снизилась в последних турах. Команда всe равно выглядит мощнее в атаке, активно использует прессинг и фланговые передачи, но нестабильность в защите оставляет пространство для соперников.

Факты о командах

«Заря»

Побеждает в 2 из 3 последних матчей

Пропускает в 8 из 10 последних встреч

Средние показатели: 0.8 гола забивает и 1.2 пропускает за игру

Будковский забил 5 из 10 голов команды

«Динамо Киев»

Играет вничью в 4 последних матчах

Забивает в 10 матчах подряд

Пропускает в 7 последних встречах

Средние показатели: 1.6 забитого и 1.8 пропущенного за игру

Прогноз на матч «Заря» – «Динамо Киев»

«Динамо» подходит к игре фаворитом, но текущая серия ничьих показывает, что команда не безупречна. «Заря» способна навязать борьбу, особенно при поддержке трибун и с учeтом своего улучшения в атаке.Обе команды часто допускают ошибки в обороне, а их стиль подразумевает активную игру в атаке. Вероятнее всего, матч получится результативным, но победа «Динамо» выглядит более реалистичным сценарием при равной игре в первом тайме.

Рекомендованные ставки