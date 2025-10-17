Введите ваш ник на сайте
«Заря» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.45

17 октября 2025 10:12
Заря - Динамо К
18 окт. 2025, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Победа «Динамо Киев»
Сделать ставку

18 октября в рамках 9-го тура украинской Премьер-лиги «Заря» примет «Динамо Киев». Матч пройдeт в Запорожье и станет важным для обеих команд – хозяева пытаются закрепиться в середине таблицы, а гости продолжают борьбу за лидерство.

«Заря»

После восьми туров луганчане занимают девятое место с 11 очками. Последний матч получился успешным – победа над «Эпицентром» (2:1) на выезде позволила команде немного улучшить положение. «Заря» показывает нестабильные результаты: в пяти последних встречах у неe 2 победы, 1 ничья и 2 поражения.Команда играет с акцентом на фланги и быстрые атаки, но проблемы в обороне сохраняются – в большинстве матчей команда пропускает первой. Впрочем, нападение постепенно набирает обороты: Филипп Будковский стал ключевой фигурой атаки, забив уже 5 голов в 9 матчах. На своeм поле «Заря» чаще действует осторожно, стараясь не открываться, что приводит к низовой статистике.

«Динамо Киев»

Столичный клуб идeт вторым с 16 очками после восьми туров, но при этом четыре последних матча сыграл вничью. Несмотря на это, команда остаeтся одной из самых результативных в чемпионате – 22 забитых мяча.«Динамо» забивает в каждом матче Премьер-лиги с начала сезона, но оборона даeт сбои: в 7 последних встречах команда обязательно пропускала. Назар Волошин – лучший бомбардир киевлян с 4 голами, однако стоит отметить, что реализация моментов снизилась в последних турах. Команда всe равно выглядит мощнее в атаке, активно использует прессинг и фланговые передачи, но нестабильность в защите оставляет пространство для соперников.

Факты о командах

«Заря»

  • Побеждает в 2 из 3 последних матчей
  • Пропускает в 8 из 10 последних встреч
  • Средние показатели: 0.8 гола забивает и 1.2 пропускает за игру
  • Будковский забил 5 из 10 голов команды

«Динамо Киев»

  • Играет вничью в 4 последних матчах
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • Пропускает в 7 последних встречах
  • Средние показатели: 1.6 забитого и 1.8 пропущенного за игру

Личные встречи
13% (6)
23% (11)
64% (30)
40
Забитых мячей
97
0.85
В среднем за матч
2.06
3:2
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  4:4
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Динамо К
2 : 2
11.03.2025
Заря
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Заря
0 : 2
14.09.2024
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Заря
0 : 3
04.04.2024
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Динамо К
2 : 0
12.03.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Динамо К
0 : 1
18.03.2023
Заря
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Заря
3 : 2
03.09.2022
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Динамо К
1 : 1
12.12.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Заря
1 : 2
08.08.2021
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Заря
0 : 2
14.03.2021
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо К
1 : 1
04.10.2020
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Динамо К
3 : 1
16.07.2020
Заря
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Заря
1 : 3
13.06.2020
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Динамо К
1 : 2
08.12.2019
Заря
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Заря
2 : 2
01.09.2019
Динамо К
Украина. Плей-офф, 28 тур
Динамо К
1 : 1
11.05.2019
Заря
Украина. Плей-офф, 23 тур
Заря
2 : 3
03.04.2019
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Динамо К
5 : 0
25.02.2019
Заря
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Заря
1 : 1
16.09.2018
Динамо К
Украина. Плей-офф, 31 тур
Заря
0 : 1
13.05.2018
Динамо К
Украина. Плей-офф, 26 тур
Динамо К
4 : 0
07.04.2018
Заря
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Динамо К
3 : 2
04.03.2018
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
4 : 4
01.10.2017
Динамо К
Украина. Плей-офф, 8 тур
Динамо К
1 : 2
21.05.2017
Заря
Украина. Плей-офф, 3 тур
Заря
0 : 1
14.04.2017
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Заря
1 : 2
25.02.2017
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Динамо К
0 : 1
18.09.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Динамо К
1 : 0
20.03.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Заря
0 : 0
30.08.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Динамо К
2 : 2
12.04.2015
Заря
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
08.04.2015
Заря
Украина. Кубок, 1/4 финала
Заря
1 : 2
04.03.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Заря
2 : 2
13.09.2014
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Динамо К
3 : 1
18.05.2014
Заря
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Заря
2 : 0
03.11.2013
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Заря
0 : 5
20.04.2013
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Динамо К
1 : 0
28.09.2012
Заря
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Заря
0 : 0
02.05.2012
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Динамо К
6 : 1
23.10.2011
Заря
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
2 : 0
18.04.2011
Заря
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Заря
1 : 2
19.09.2010
Динамо К
Чемпионат Украины, 23 тур
Заря
0 : 2
03.04.2010
Динамо К
Чемпионат Украины, 8 тур
Динамо К
2 : 0
25.09.2009
Заря
Чемпионат Украины, 26 тур
Заря
0 : 1
03.05.2009
Динамо К
Кубок Украины, 1/8 финала
Динамо К
2 : 0
29.10.2008
Заря
Чемпионат Украины, 11 тур
Динамо К
5 : 0
17.10.2008
Заря
Чемпионат Украины, 27 тур
Динамо К
3 : 0
26.04.2008
Заря
Чемпионат Украины, 12 тур
Заря
1 : 2
06.10.2007
Динамо К
Показать все

Прогноз на матч «Заря» – «Динамо Киев»

«Динамо» подходит к игре фаворитом, но текущая серия ничьих показывает, что команда не безупречна. «Заря» способна навязать борьбу, особенно при поддержке трибун и с учeтом своего улучшения в атаке.Обе команды часто допускают ошибки в обороне, а их стиль подразумевает активную игру в атаке. Вероятнее всего, матч получится результативным, но победа «Динамо» выглядит более реалистичным сценарием при равной игре в первом тайме.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Киев» – коэффициент 1.45
  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.85

1.45
Победа «Динамо Киев»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Динамо К Заря
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила

18+
18+
