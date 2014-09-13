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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Динамо К
Заря - Динамо К: обзор матча 13 сентября 2014
Заря
13.09.2014, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Динамо К
24'
Д. Хомченовский
90+3'
Ж. Любенович
59'
Л. Теодорчик
88'
А. Кравец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Динамо К
ГОЛ! 2:2!
Ж. Любенович
90'
+3
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Кравец
Пас отдал
Д. Ленс
80'
Замена
А. Кравец
️️️️
Л. Теодорчик
79'
Замена
М. Велозу
️️️️
С. Рыбалка
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Р. Малиновский
75'
71'
Замена
Р. Безус
️️️️
С. Сидорчук
70'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Замена
И. Чайковский
️️️️
А. Грицай
68'
Желтая карточка
Г. Ярмаш
65'
Замена
М. Пыско
️️️️
Д. Хомченовский
63'
59'
ГОЛ! 1:1!
Л. Теодорчик
Пас отдал
Д. Ленс
58'
Желтая карточка
Д. Силва
Желтая карточка
М. Малышев
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хомченовский
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
3
Михаил Пыско
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
57
Олег Бородай
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Шевченко
20
Караваев
29
Белый
15
Вернидуб
16
Ярмаш
17
Малышев
35
Грицай
6
Каменюка
17
Малиновский
10
Хомченовский
28
Будковский
3-5-1-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
21
Вида
15
Драгович
17
Ленс
20
Бельханда
37
Рыбалка
8
Макаренко
8
Сидорчук
7
Ярмоленко
91
Теодорчик
10
Хомченовский
3
Пыско
3
Пыско
10
Хомченовский
35
Грицай
4
Чайковский
4
Чайковский
35
Грицай
17
Малиновский
22
Любенович
22
Любенович
17
Малиновский
37
Рыбалка
44
Велозу
44
Велозу
37
Рыбалка
8
Сидорчук
90
Безус
90
Безус
8
Сидорчук
91
Теодорчик
11
Кравец
11
Кравец
91
Теодорчик
Остались в запасе
Заря
Динамо К
57
Олег Бородай
ЦП
1
Кршеван Сантини
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
57
Олег Бородай
ЦП
1
Кршеван Сантини
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Заря - Динамо К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Славутич-Арена
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