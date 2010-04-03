Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Динамо К
Заря - Динамо К: обзор матча 03 апреля 2010
Заря
03.04.2010, суббота, 16:00
Чемпионат Украины, 23 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
47'
А. Ярмоленко
67'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Динамо К
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Р. Еременко
Замена
А. Семененко
️️️️
Е. Картушов
Замена
Бетао
️️️️
А. Несмачный
ГОЛ! 0:2!
А. Ярмоленко
Замена
В. Милько
️️️️
И. Скоба
Замена
П. Джихани
️️️️
С. Силюк
Желтая карточка
А. Ярмоленко
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Замена
Т. Гиоане
️️️️
Т. Михалик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
11
Егор Картушов
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
89
Александр Волков
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
2-1-5-1-1
35
Шуст
55
Ковалев
5
Езерский
4
Чайковский
33
Билый
5
Силюк
88
Скоба
70
Шевчук
6
Каменюка
11
Картушов
27
Лазарович
3-2-2-1-2
1
Шовковский
44
Алмейда
24
Юссуф
17
Михалик
21
Данило Силва
5
Несмачный
5
Вукоевич
26
Еременко
7
Ярмоленко
0
Милевский
7
Шевченко
5
Силюк
14
Джихани
14
Джихани
5
Силюк
88
Скоба
14
Милько
14
Милько
88
Скоба
11
Картушов
7
Семененко
7
Семененко
11
Картушов
5
Несмачный
3
Бетао
3
Бетао
5
Несмачный
17
Михалик
0
Гиоане
0
Гиоане
17
Михалик
26
Еременко
10
Зозуля
10
Зозуля
26
Еременко
Остались в запасе
Заря
Динамо К
89
Александр Волков
ЦФ
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
71
Денис Бойко
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
89
Александр Волков
ЦФ
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Заря - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Заря
Динамо К
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+