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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Заря
Динамо К - Заря: обзор матча 23 октября 2011
Динамо К
23.10.2011, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
6 : 1
Завершен
Заря
11'
О. Гусев
15'
А. Милевский
25'
А. Алиев
57'
К. Корреа
61'
Дуду
75'
А. Ярмоленко
87'
М. Белый
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Заря
ГОЛ! 6:1!
М. Белый
Пас отдал
И. Петряк
ГОЛ! 6:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
А. Алиев
Желтая карточка
К. Корреа
Замена
М. Цакич
️️️️
В. Милько
Желтая карточка
А. Алиев
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
А. Милевский
ГОЛ! 5:0!
Дуду
Пас отдал
Д. Силва
ГОЛ! 4:0!
К. Корреа
Пас отдал
А. Милевский
Желтая карточка
Д. Липартия
Замена
С. Силюк
️️️️
Ф. Маду
Замена
Бетао
️️️️
Т. Михалик
Замена
С. Рыбалка
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
Л. Тесак
Замена
А. Семененко
️️️️
Бруно
ГОЛ! 3:0!
А. Алиев
ГОЛ! 2:0!
А. Милевский
Пас отдал
О. Гусев
15'
ГОЛ! 1:0!
О. Гусев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
92
Дуду
ЛП
25
Лукман Аруна
ОП
77
Карлос Корреа
ЦП
88
Александр Алиев
АП
20
Олег Гусев
(К)
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Заря
99
Игорь Шуховцев
(К)
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
21
Бруно
ОП
13
Джаба Липартия
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
39
Франк Маду
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Бетао
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Павел Мягков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
8
Михайло Цакич
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Коваль
3
Попов
44
Алмейда
17
Михалик
21
Данило Силва
25
Аруна
92
Дуду
77
Корреа
20
Гусев
88
Алиев
0
Милевский
4-1-2-2-1
99
Шуховцев
6
Каменюка
13
Коротецкий
29
Белый
8
Тесак
21
Бруно
13
Липартия
14
Милько
10
Хомченовский
7
Петряк
39
Маду
17
Михалик
3
Бетао
3
Бетао
17
Михалик
20
Гусев
37
Рыбалка
37
Рыбалка
20
Гусев
0
Милевский
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
0
Милевский
14
Милько
8
Цакич
8
Цакич
14
Милько
21
Бруно
7
Семененко
7
Семененко
21
Бруно
39
Маду
5
Силюк
5
Силюк
39
Маду
Остались в запасе
Динамо К
Заря
1
Александр Шовковский
ВР
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Павел Мягков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Павел Мягков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Динамо К - Заря
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Помощники судьи:
С.Беккер (Харьков) Я.Куш (Ивано-Франковск)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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