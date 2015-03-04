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Расписание матчей
Украина. Кубок
Заря - Динамо К
Заря - Динамо К: обзор матча 04 марта 2015
Заря
04.03.2015, среда, 18:00
Украина. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Динамо К
49'
Н. Каменюка
10'
О. Гусев (П)
32'
А. Кравец
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Заря - Динамо К
Желтая карточка
И. Чайковский
90'
+2
90'
Желтая карточка
Д. Гармаш
Желтая карточка
Н. Каменюка
81'
79'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Буяльский
70'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
Бетао
66'
Замена
Е. Чумак
️️️️
Ю. Бельханда
ГОЛ! 1:2!
Н. Каменюка
Пас отдал
Ф. Будковский
49'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
Д. Хомченовский
46'
Замена
И. Чайковский
️️️️
М. Малышев
46'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
А. Караваев
33'
32'
ГОЛ! 0:2!
А. Кравец
Пас отдал
А. Ярмоленко
Травма
А. Караваев
30'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Гусев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
36
Андрей Полтавцев
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Никита Каменюка
(К)
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
20
Олег Гусев
(К)
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ОП
37
Сергей Рыбалка
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
28
Евгений Чумак
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
3-3-1-1-1
36
Полтавцев
15
Вернидуб
79
Пилявский
29
Белый
39
Опанасенко
17
Малышев
6
Каменюка
17
Малиновский
10
Хомченовский
28
Будковский
4-2-1-2-1
23
Рыбка
21
Вида
15
Драгович
6
Бурда
3
Бетао
29
Буяльский
37
Рыбалка
20
Бельханда
7
Ярмоленко
20
Гусев
11
Кравец
10
Хомченовский
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
10
Хомченовский
17
Малышев
4
Чайковский
4
Чайковский
17
Малышев
20
Караваев
22
Любенович
22
Любенович
20
Караваев
20
Бельханда
28
Чумак
28
Чумак
20
Бельханда
29
Буяльский
19
Гармаш
19
Гармаш
29
Буяльский
3
Бетао
91
Теодорчик
91
Теодорчик
3
Бетао
Остались в запасе
Заря
Динамо К
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
35
Александр Грицай
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Артур Рудько
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
35
Александр Грицай
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Заря - Динамо К
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Славутич-Арена
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