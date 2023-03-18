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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Заря
Динамо К - Заря: обзор матча 18 марта 2023
Динамо К
18.03.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Заря
83'
Э. Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Заря
88'
Замена
П. Полегенько
️️️️
К. Дрышлюк
88'
Замена
Р. Вантух
️️️️
Э. Герреро
83'
ГОЛ! 0:1!
Э. Герреро
Пас отдал
М. Хлан
77'
Замена
М. Хлан
️️️️
Д. Антюх
Желтая карточка
С. Сидорчук
76'
75'
Желтая карточка
Б. Бутко
Замена
Э. Рамирес
️️️️
В. Ванат
74'
69'
Желтая карточка
А. Батагов
63'
Замена
В. Погорилый
️️️️
Н. Русин
Замена
Н. Волошин
️️️️
Д. Гармаш
56'
Замена
К. Паррис
️️️️
А. Царенко
56'
Замена
В. Шепелев
️️️️
В. Кабаев
56'
40'
Желтая карточка
Э. Герреро
Желтая карточка
А. Тымчик
31'
30'
Желтая карточка
Д. Антюх
9'
Желтая карточка
Н. Русин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Антон Царенко
АП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
4
Решат Рамадани
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
9
Назар Волошин
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Илья Гулько
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
33
Максим Хлан
АП
12
Владислав Кучерук
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
4-2-3-1
35
Нещерет
2
Вивчаренко
16
Дячук
4
Попов
18
Тымчик
21
Лонвейк
8
Сидорчук
19
Гармаш
22
Кабаев
17
Царенко
19
Ванат
3-2-3-1-1
1
Сапутин
91
Бутко
32
Имереков
75
Снурницын
44
Батагов
6
Бражко
8
Дрышлюк
39
Герреро
15
Мишнев
9
Антюх
31
Русин
22
Кабаев
19
Шепелев
19
Шепелев
22
Кабаев
17
Царенко
11
Паррис
11
Паррис
17
Царенко
19
Гармаш
9
Волошин
9
Волошин
19
Гармаш
19
Ванат
24
Рамирес
24
Рамирес
19
Ванат
39
Герреро
17
Вантух
17
Вантух
39
Герреро
8
Дрышлюк
28
Полегенько
28
Полегенько
8
Дрышлюк
9
Антюх
33
Хлан
33
Хлан
9
Антюх
31
Русин
88
Погорилый
88
Погорилый
31
Русин
Остались в запасе
Динамо К
Заря
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
4
Решат Рамадани
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
36
Антон Жилкин
ВР
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
12
Владислав Кучерук
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
4
Решат Рамадани
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
12
Владислав Кучерук
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Динамо К - Заря
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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