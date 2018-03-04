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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Заря
Динамо К - Заря: обзор матча 04 марта 2018
Динамо К
04.03.2018, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Заря
58'
Б. Вербич
77'
В. Цыганков
90+2'
Т. Кедзиора
50'
И. Харатин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Заря
ГОЛ! 3:1!
Т. Кедзиора
90'
+2
Желтая карточка
Й. Пиварич
84'
ГОЛ! 2:1!
В. Цыганков
77'
75'
Желтая карточка
А. Сваток
ГОЛ! 1:1!
Б. Вербич
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
И. Харатин
28'
Желтая карточка
А. Громов
Желтая карточка
Д. Бойко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Йосип Пиварич
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Заря
13
Андрей Лунин
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Николай Морозюк
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
Заря
77
Олег Чуваев
ВР
2-4-2-2
71
Бойко
34
Хачериди
94
Кедзиора
19
Пиварич
19
Шепелев
29
Буяльский
31
Шабанов
19
Гармаш
11
Цыганков
10
Гонсалес
18
Мораес
4-1-1
13
Лунин
20
Караваев
39
Опанасенко
5
Сваток
4
Прийма
14
Харатин
28
Громов
Остались в запасе
Динамо К
Заря
7
Беньямин Вербич
ЛВ
1
Артур Рудько
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
77
Олег Чуваев
ВР
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
7
Беньямин Вербич
ЛВ
1
Артур Рудько
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Динамо К - Заря
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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