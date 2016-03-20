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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Заря
Динамо К - Заря: обзор матча 20 марта 2016
Динамо К
20.03.2016, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Заря
76'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Заря
Желтая карточка
С. Сидорчук
90'
+2
90'
Желтая карточка
Н. Каменюка
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Мораес
89'
87'
Желтая карточка
И. Петряк
82'
Замена
А. Сухоцкий
️️️️
А. Тотовицкий
81'
Желтая карточка
А. Караваев
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Д. Гармаш
79'
78'
Желтая карточка
В. Чечер
ГОЛ! 1:0!
А. Мораес
76'
72'
Замена
И. Чайковский
️️️️
В. Танковский
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
О. Гусев
63'
60'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Ж. Любенович
52'
Желтая карточка
В. Танковский
Желтая карточка
Д. Гармаш
32'
12'
Желтая карточка
А. Гордиенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Заря
16
Алексей Шевченко
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Ярослав Квасов
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
11
Паулиньо
ЦФ
4-3-2-1
1
Шовковский
5
Антунеш
15
Драгович
21
Вида
21
Данило Силва
29
Буяльский
44
Велозу
20
Гусев
19
Гармаш
7
Ярмоленко
18
Мораес
4-3-2-1
30
Шевченко
20
Караваев
44
Чечер
45
Гордиенко
3
Сиваков
6
Танковский
22
Любенович
6
Каменюка
5
Тотовицкий
7
Петряк
28
Будковский
19
Гармаш
8
Сидорчук
8
Сидорчук
19
Гармаш
18
Мораес
91
Теодорчик
91
Теодорчик
18
Мораес
20
Гусев
10
Гонсалес
10
Гонсалес
20
Гусев
5
Тотовицкий
2
Сухоцкий
2
Сухоцкий
5
Тотовицкий
6
Танковский
4
Чайковский
4
Чайковский
6
Танковский
22
Любенович
13
Липартия
13
Липартия
22
Любенович
Остались в запасе
Динамо К
Заря
1
Артур Рудько
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
Главный тренер
Сергей Ребров
17
Ярослав Квасов
ЦФ
16
Алексей Шевченко
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
11
Паулиньо
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
Остались в запасе
17
Ярослав Квасов
ЦФ
16
Алексей Шевченко
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
11
Паулиньо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Динамо К - Заря
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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