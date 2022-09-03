Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Динамо К
Заря - Динамо К: обзор матча 03 сентября 2022
Заря
03.09.2022, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Динамо К
7'
Н. Русин
35'
Д. Мишнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Динамо К
86'
Желтая карточка
В. Буяльский
Замена
️️️️
В. Чурко
80'
Желтая карточка
Е. Назарина
79'
75'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
Вторая желтая
Р. Вантух
69'
Замена
М. Лунев
️️️️
Д. Нагнойный
63'
Желтая карточка
Р. Вантух
58'
55'
Желтая карточка
А. Караваев
46'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
В. Шепелев
46'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Т. Кедзиора
42'
Желтая карточка
И. Забарный
ГОЛ! 2:0!
Д. Мишнев
Пас отдал
В. Чурко
35'
Желтая карточка
Н. Русин
31'
22'
Желтая карточка
А. Сирота
ГОЛ! 1:0!
Н. Русин
Пас отдал
Кристиан
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
68
Кристиан
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
6
Владимир Бражко
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Антон Царенко
АП
41
Артем Беседин
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Мацапура
17
Вантух
32
Имереков
21
Нагнойный
44
Батагов
15
Мишнев
29
Назарина
94
Данченко
11
Чурко
68
Кристиан
31
Русин
3-2-3-1-1
1
Бущан
20
Караваев
34
Сирота
6
Забарный
94
Кедзиора
44
Дубинчак
19
Шепелев
18
Андриевский
29
Буяльский
22
Кабаев
19
Ванат
21
Нагнойный
14
Лунев
14
Лунев
21
Нагнойный
19
Шепелев
10
Шапаренко
10
Шапаренко
19
Шепелев
94
Кедзиора
19
Гармаш
19
Гармаш
94
Кедзиора
Остались в запасе
Заря
Динамо К
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
6
Владимир Бражко
ЦП
Главный тренер
Патрик ван Леувен
71
Денис Бойко
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
17
Антон Царенко
АП
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
6
Владимир Бражко
ЦП
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
17
Антон Царенко
АП
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Заря - Динамо К
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Заря
Динамо К
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+