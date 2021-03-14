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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Динамо К
Заря - Динамо К: обзор матча 14 марта 2021
Заря
14.03.2021, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
55'
А. Беседин
59'
С. Сидорчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Динамо К
89'
Желтая карточка
В. Шепелев
88'
Замена
В. Шепелев
️️️️
Н. Шапаренко
87'
Замена
Б. Леднев
️️️️
В. Цыганков
86'
Замена
В. Супряга
️️️️
А. Беседин
Замена
А. Цыганик
️️️️
Леовигилдо
84'
Желтая карточка
Й. Абу Ханна
83'
Замена
А. Громов
️️️️
Д. Фаворов
79'
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
В. Вернидуб
79'
73'
Замена
А. Андриевский
️️️️
В. Буяльский
73'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
К. де Пена
Желтая карточка
Д. Иванисеня
72'
Замена
Ш. Захеди
️️️️
А. Гладкий
61'
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
В. Кабаев
61'
59'
ГОЛ! 0:2!
С. Сидорчук
Пас отдал
Н. Шапаренко
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Беседин
Пас отдал
С. Сидорчук
Желтая карточка
Леовигилдо
36'
28'
Желтая карточка
В. Буяльский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
22
Никола Васили
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
10
Владислав Кочергин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
20
Максим Казаков
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
4-3-1-2
22
Васили
6
Леовигилдо
15
Вернидуб
45
Фаворов
4
Ханна
10
Кочергин
80
Юрченко
29
Назарина
22
Кабаев
17
Саядманеш
20
Гладкий
4-3-2-1
1
Бущан
94
Кедзиора
34
Сирота
6
Забарный
16
Миколенко
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Сидорчук
11
Цыганков
14
де Пена
41
Беседин
15
Вернидуб
10
Хомченовский
10
Хомченовский
15
Вернидуб
22
Кабаев
21
Иванисеня
21
Иванисеня
22
Кабаев
20
Гладкий
7
Захеди
7
Захеди
20
Гладкий
45
Фаворов
28
Громов
28
Громов
45
Фаворов
6
Леовигилдо
14
Цыганик
14
Цыганик
6
Леовигилдо
29
Буяльский
18
Андриевский
18
Андриевский
29
Буяльский
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
11
Цыганков
30
Леднев
30
Леднев
11
Цыганков
14
де Пена
7
Родригес
7
Родригес
14
де Пена
41
Беседин
20
Супряга
20
Супряга
41
Беседин
Остались в запасе
Заря
Динамо К
20
Максим Казаков
ЦП
40
Ловро Квек
ОП
1
Дмитрий Мацапура
ВР
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
20
Максим Казаков
ЦП
40
Ловро Квек
ОП
1
Дмитрий Мацапура
ВР
14
Максим Лунев
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Заря - Динамо К
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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