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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Заря
Динамо К - Заря: обзор матча 16 июля 2020
Динамо К
16.07.2020, четверг, 19:00
Украина. Премьер-лига, группа A, 9 тур
3 : 1
Завершен
Заря
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
0
J. Pivaric
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
3-4-3
1
Бущан
94
Кедзиора
6
Бурда
20
Караваев
31
Шабанов
19
Шепелев
29
Буяльский
8
Сидорчук
7
Вербич
14
де Пена
11
Цыганков
4-1-2-2-1
1
Мацапура
18
Тымчик
23
Чеберко
15
Вернидуб
15
Михайличенко
40
Квек
80
Юрченко
10
Кочергин
22
Кабаев
10
Хомченовский
28
Громов
Остались в запасе
Динамо К
Заря
0
J. Pivaric
ЦФ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
30
Никита Шевченко
ВР
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
0
J. Pivaric
ЦФ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Динамо К - Заря
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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