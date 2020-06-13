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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Динамо К
Заря - Динамо К: обзор матча 13 июня 2020
Заря
13.06.2020, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа A, 4 тур
1 : 3
Завершен
Динамо К
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Zauri Makharadze
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Заря
22
Никола Васили
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Андрей Цыганик
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
4-3-2-1
1
15
Михайличенко
4
Ханна
23
Чеберко
18
Тымчик
80
Юрченко
10
Кочергин
21
Иванисеня
10
Хомченовский
22
Кабаев
28
Громов
4-4-1-1
1
Бущан
94
Кедзиора
4
Попов
31
Шабанов
16
Миколенко
8
Сидорчук
18
Андриевский
19
Шепелев
29
Буяльский
14
Цитаишвили
31
Русин
Остались в запасе
Заря
Динамо К
40
Ловро Квек
ОП
22
Никола Васили
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Андрей Цыганик
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Александр Караваев
ПЗ
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
6
Мохаммед Кадири
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Остались в запасе
40
Ловро Квек
ОП
22
Никола Васили
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Андрей Цыганик
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Александр Караваев
ПЗ
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
6
Мохаммед Кадири
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Статистика матча Заря - Динамо К
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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