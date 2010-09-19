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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Динамо К
Заря - Динамо К: обзор матча 19 сентября 2010
Заря
19.09.2010, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
52'
М. Билый
64'
А. Шевченко
90+4'
О. Вукоевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Динамо К
+4
Желтая карточка
Е. Хачериди
+4
ГОЛ! 1:2!
О. Вукоевич
Замена
А. Касьян
️️️️
Р. Фомин
Желтая карточка
Ю. Мартыщук
Замена
Е. Картушов
️️️️
С. Силюк
Замена
Андре
️️️️
А. Милевский
ГОЛ! 1:1!
А. Шевченко
ГОЛ! 1:0!
М. Билый
Замена
Б. Эль Каддури
️️️️
Ж. Маграо
Замена
А. Шевченко
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
Р. Емельянов
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Т. Михалик
Желтая карточка
Л. Тесак
Замена
Л. Тесак
️️️️
М. Ковалев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
5
Сергей Силюк
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
26
Роман Еременко
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
70
Сергей Шевчук
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
21
Андре
ЦФ
4-1-3-2
13
Мартыщук
55
Ковалев
2
Полянский
5
Езерский
3
Микицей
92
Емельянов
33
Билый
6
Каменюка
5
Силюк
27
Лазарович
19
Фомин
4-4-1-1
35
Коваль
3
Бетао
34
Хачериди
17
Михалик
10
Маграо
20
Гусев
36
Нинкович
5
Вукоевич
26
Еременко
7
Ярмоленко
0
Милевский
5
Силюк
11
Картушов
11
Картушов
5
Силюк
55
Ковалев
8
Тесак
8
Тесак
55
Ковалев
19
Фомин
19
Касьян
19
Касьян
19
Фомин
10
Маграо
30
Эль Каддури
30
Эль Каддури
10
Маграо
20
Гусев
7
Шевченко
7
Шевченко
20
Гусев
0
Милевский
21
Андре
21
Андре
0
Милевский
Остались в запасе
Заря
Динамо К
35
Богдан Шуст
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
71
Денис Бойко
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Заря - Динамо К
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
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