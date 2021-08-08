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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Динамо К
Заря - Динамо К: обзор матча 08 августа 2021
Заря
08.08.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
17'
А. Сирота
80'
В. Буяльский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Динамо К
89'
Желтая карточка
Г. Бущан
Замена
А. Руфати
️️️️
Д. Фаворов
87'
85'
Замена
Б. Леднев
️️️️
В. Буяльский
81'
Желтая карточка
В. Буяльский
80'
ГОЛ! 0:2!
В. Буяльский
Пас отдал
В. Миколенко
78'
Замена
В. Кулач
️️️️
Д. Гармаш
Пенальти не реализован!
Д. Фаворов
76'
Замена
Л. Квек
️️️️
А. Саядманеш
72'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Ш. Захеди
72'
71'
Пенальти не реализован!
К. де Пена
Желтая карточка
М. Имереков
70'
69'
Замена
А. Тымчик
️️️️
Т. Кедзиора
69'
Замена
К. де Пена
️️️️
Ж. Родригес
69'
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Цыганков
Желтая карточка
В. Вернидуб
64'
64'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
Желтая карточка
Е. Назарина
57'
55'
Желтая карточка
Д. Гармаш
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Сирота
Пас отдал
Н. Шапаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
10
Владислав Кочергин
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
22
Владислав Кабаев
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
10
Владислав Кулач
ЦФ
3-2-1-3
30
Шевченко
45
Фаворов
32
Имереков
15
Вернидуб
10
Кочергин
29
Назарина
10
Хомченовский
7
Захеди
28
Громов
17
Саядманеш
4-3-2-1
1
Бущан
94
Кедзиора
34
Сирота
6
Забарный
16
Миколенко
8
Сидорчук
29
Буяльский
10
Шапаренко
11
Цыганков
19
Гармаш
7
Родригес
17
Саядманеш
40
Квек
40
Квек
17
Саядманеш
45
Фаворов
5
Руфати
5
Руфати
45
Фаворов
7
Захеди
20
Гладкий
20
Гладкий
7
Захеди
11
Цыганков
20
Караваев
20
Караваев
11
Цыганков
94
Кедзиора
18
Тымчик
18
Тымчик
94
Кедзиора
29
Буяльский
30
Леднев
30
Леднев
29
Буяльский
7
Родригес
14
де Пена
14
де Пена
7
Родригес
19
Гармаш
10
Кулач
10
Кулач
19
Гармаш
Остались в запасе
Заря
Динамо К
22
Владислав Кабаев
АП
1
Дмитрий Мацапура
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
22
Владислав Кабаев
АП
1
Дмитрий Мацапура
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
14
Максим Лунев
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Заря - Динамо К
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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