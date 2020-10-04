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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Заря
Динамо К - Заря: обзор матча 04 октября 2020
Динамо К
04.10.2020, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Заря
75'
Б. Вербич
65'
В. Кочергин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Заря
80'
Замена
А. Руфати
️️️️
Д. Фаворов
ГОЛ! 1:1!
Б. Вербич
75'
71'
Замена
Л. Квек
️️️️
А. Гладкий
71'
Замена
М. Перович
️️️️
В. Кабаев
Замена
Б. Леднев
️️️️
А. Андриевский
69'
Замена
Д. Попов
️️️️
А. Караваев
69'
65'
ГОЛ! 0:1!
В. Кочергин
Пас отдал
В. Кабаев
61'
Замена
Е. Назарина
️️️️
А. Громов
Замена
В. Цыганков
️️️️
Ж. Родригес
59'
Желтая карточка
С. Сидорчук
22'
21'
Желтая карточка
В. Вернидуб
16'
Желтая карточка
В. Кабаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
10
Владислав Кочергин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Заря
22
Никола Васили
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
4-3-2-1
1
Бущан
16
Миколенко
94
Кедзиора
6
Забарный
20
Караваев
8
Сидорчук
18
Андриевский
10
Шапаренко
14
де Пена
7
Вербич
7
Родригес
3-3-2-2
30
Шевченко
45
Фаворов
4
Ханна
15
Вернидуб
10
Кочергин
80
Юрченко
21
Иванисеня
22
Кабаев
10
Хомченовский
28
Громов
20
Гладкий
7
Родригес
11
Цыганков
11
Цыганков
7
Родригес
18
Андриевский
30
Леднев
30
Леднев
18
Андриевский
20
Караваев
4
Попов
4
Попов
20
Караваев
20
Гладкий
40
Квек
40
Квек
20
Гладкий
45
Фаворов
5
Руфати
5
Руфати
45
Фаворов
28
Громов
29
Назарина
29
Назарина
28
Громов
22
Кабаев
9
Перович
9
Перович
22
Кабаев
Остались в запасе
Динамо К
Заря
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
77
D. Yanakov
ЦФ
6
Леовигилдо
ЦЗ
22
Никола Васили
ВР
14
Андрей Цыганик
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
Остались в запасе
77
D. Yanakov
ЦФ
6
Леовигилдо
ЦЗ
22
Никола Васили
ВР
14
Андрей Цыганик
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Динамо К - Заря
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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