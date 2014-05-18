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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Заря
Динамо К - Заря: обзор матча 18 мая 2014
Динамо К
18.05.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Заря
69'
Б. Идейе
71'
А. Ярмоленко (П)
73'
Д. Гармаш
85'
Данило (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Заря
85'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Данило
82'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Ж. Любенович
Замена
И. Харатин
️️️️
Ю. Бельханда
79'
Желтая карточка
Е. Селин
78'
ГОЛ! 3:0!
Д. Гармаш
Пас отдал
Ю. Бельханда
73'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ярмоленко
71'
70'
Желтая карточка
Г. Ярмаш
ГОЛ! 1:0!
Б. Идейе
Пас отдал
Ю. Бельханда
69'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Р. Безус
64'
61'
Замена
И. Петряк
️️️️
Я. Боли
56'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Белый
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Д. Вида
40'
Травма
Д. Вида
39'
16'
Желтая карточка
В. Вернидуб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
9
Андрей Цуриков
ЛЗ
33
Евгений Селин
ЦЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЛВ
44
Мигель Велозу
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
(К)
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
6
Никита Каменюка
(К)
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
22
Желько Любенович
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
26
Валерий Болденков
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
25
Лукман Аруна
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Рыбка
9
Цуриков
21
Данило Силва
21
Вида
33
Селин
44
Велозу
20
Бельханда
90
Безус
45
Калитвинцев
7
Ярмоленко
12
Идейе
3-2-2-1-2
1
Сантини
29
Белый
15
Вернидуб
44
Шунич
16
Ярмаш
6
Каменюка
22
Любенович
35
Грицай
10
Хомченовский
99
Данило
10
Боли
20
Бельханда
14
Харатин
14
Харатин
20
Бельханда
21
Вида
8
Сидорчук
8
Сидорчук
21
Вида
90
Безус
19
Гармаш
19
Гармаш
90
Безус
10
Боли
7
Петряк
7
Петряк
10
Боли
29
Белый
17
Малиновский
17
Малиновский
29
Белый
22
Любенович
13
Липартия
13
Липартия
22
Любенович
Остались в запасе
Динамо К
Заря
26
Валерий Болденков
ЦЗ
35
Максим Коваль
ВР
25
Лукман Аруна
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
17
Максим Малышев
ОП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
26
Валерий Болденков
ЦЗ
35
Максим Коваль
ВР
25
Лукман Аруна
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
17
Максим Малышев
ОП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Динамо К - Заря
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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