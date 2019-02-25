Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Заря
Динамо К - Заря: обзор матча 25 февраля 2019
Динамо К
25.02.2019, понедельник, 19:30
Украина. Премьер-лига, 19 тур
5 : 0
Завершен
Заря
34'
Н. Шапаренко
38'
Б. Вербич
45'
Н. Шапаренко
53'
Б. Вербич
73'
Ф. Соль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Заря
Желтая карточка
А. Шабанов
90'
+3
Желтая карточка
С. Сидорчук
83'
Желтая карточка
Б. Вербич
82'
ГОЛ! 5:0!
Ф. Соль
Пас отдал
Т. Кедзиора
73'
ГОЛ! 4:0!
Б. Вербич
53'
ГОЛ! 3:0!
Н. Шапаренко
Пас отдал
Б. Вербич
45'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
39'
ГОЛ! 2:0!
Б. Вербич
Пас отдал
В. Миколенко
38'
ГОЛ! 1:0!
Н. Шапаренко
Пас отдал
В. Цыганков
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
15
Николай Шапаренко
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Заря
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Заря
1
Заури Махарадзе
ВР
6
Никита Каменюка
ЦП
3-4-2-1
71
Бойко
16
Миколенко
6
Бурда
94
Кедзиора
29
Буяльский
15
Шапаренко
31
Шабанов
8
Сидорчук
7
Вербич
11
Цыганков
9
Соль
2-1-1-1
20
Караваев
15
Вернидуб
4
Чайковский
10
Хомченовский
28
Будковский
Остались в запасе
Динамо К
Заря
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
1
Заури Махарадзе
ВР
6
Никита Каменюка
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Остались в запасе
1
Заури Махарадзе
ВР
6
Никита Каменюка
ЦП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Динамо К - Заря
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Новости команд
Все
Динамо К
Заря
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 17:50
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:56
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:56
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 17:50
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+