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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Заря
Динамо К - Заря: обзор матча 28 сентября 2012
Динамо К
28.09.2012, пятница, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Заря
80'
Раффаэл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Заря
Желтая карточка
О. Гусев
90'
Замена
Юссуф
️️️️
А. Ярмоленко
85'
ГОЛ! 1:0!
Раффаэл
Пас отдал
А. Милевский
80'
Замена
А. Милевский
️️️️
А. Богданов
79'
78'
Замена
И. Родич
️️️️
Д. Липартия
76'
Желтая карточка
Л. Идахор
72'
Желтая карточка
Г. Ярмаш
Замена
Раффаэл
️️️️
Н. Кранчар
70'
69'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
П. Худзик
46'
Замена
Л. Идахор
️️️️
Майкон
39'
Желтая карточка
Майкон
31'
Желтая карточка
И. Галюза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
6
Никита Каменюка
(К)
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
2
Илья Галюза
ПП
5
Майкон
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
55
Иван Родич
АП
11
Лаки Идахор
ЦФ
99
Данило
ЦФ
4-1-4-1
1
Шовковский
0
Тайво
3
Бетао
34
Хачериди
21
Данило Силва
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
19
Кранчар
90
Богданов
20
Гусев
12
Идейе
4-4-2
12
Постранский
16
Ярмаш
44
Шунич
29
Белый
12
Игнатьевич
2
Галюза
6
Каменюка
35
Грицай
7
Худзик
13
Липартия
5
Майкон
7
Ярмоленко
24
Юссуф
24
Юссуф
7
Ярмоленко
19
Кранчар
11
Раффаэл
11
Раффаэл
19
Кранчар
90
Богданов
0
Милевский
0
Милевский
90
Богданов
7
Худзик
22
Любенович
22
Любенович
7
Худзик
13
Липартия
55
Родич
55
Родич
13
Липартия
5
Майкон
11
Идахор
11
Идахор
5
Майкон
Остались в запасе
Динамо К
Заря
35
Максим Коваль
ВР
37
Сергей Рыбалка
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
91
Игорь Левченко
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
37
Сергей Рыбалка
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
91
Игорь Левченко
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Динамо К - Заря
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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