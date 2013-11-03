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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Динамо К
Заря - Динамо К: обзор матча 03 ноября 2013
Заря
03.11.2013, воскресенье, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Динамо К
9'
Данило
64'
Я. Боли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Динамо К
Замена
М. Малышев
️️️️
М. Белый
86'
83'
Замена
Б. Идейе
️️️️
М. Велозу
75'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
73'
Замена
Дуду
️️️️
Д. Ленс
Замена
Д. Липартия
️️️️
Я. Боли
71'
Желтая карточка
А. Грицай
66'
Замена
Н. Каменюка
️️️️
Данило
65'
ГОЛ! 2:0!
Я. Боли
64'
Желтая карточка
Я. Боли
53'
46'
Замена
Л. Аруна
️️️️
С. Сидорчук
42'
Желтая карточка
А. Драгович
Желтая карточка
А. Гордиенко
38'
Желтая карточка
М. Белый
23'
ГОЛ! 1:0!
Данило
Пас отдал
Я. Боли
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
22
Желько Любенович
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
99
Данило
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
20
Юнес Бельханда
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Олег Гусев
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
7
Павел Худзик
ЛП
7
Иван Петряк
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Сантини
29
Белый
44
Шунич
15
Вернидуб
16
Ярмаш
45
Гордиенко
22
Любенович
35
Грицай
10
Хомченовский
10
Боли
99
Данило
4-3-2-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
34
Хачериди
15
Драгович
8
Макаренко
20
Бельханда
44
Велозу
8
Сидорчук
20
Гусев
17
Ленс
70
Мбокани
29
Белый
17
Малышев
17
Малышев
29
Белый
99
Данило
6
Каменюка
6
Каменюка
99
Данило
10
Боли
13
Липартия
13
Липартия
10
Боли
8
Сидорчук
25
Аруна
25
Аруна
8
Сидорчук
17
Ленс
92
Дуду
92
Дуду
17
Ленс
44
Велозу
12
Идейе
12
Идейе
44
Велозу
Остались в запасе
Заря
Динамо К
7
Иван Петряк
ЛВ
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
7
Павел Худзик
ЛП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
7
Павел Худзик
ЛП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Заря - Динамо К
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Авангард
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