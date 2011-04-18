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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Заря
Динамо К - Заря: обзор матча 18 апреля 2011
Динамо К
18.04.2011, понедельник, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Заря
6'
О. Гусев
59'
Л. Алмейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Заря
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
Р. Емельянов
️️️️
М. Билый
Желтая карточка
М. Билый
Замена
Т. Михалик
️️️️
Р. Еременко
Желтая карточка
О. Вукоевич
ГОЛ! 2:0!
Л. Алмейда
Желтая карточка
Д. Силва
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Милевский
Желтая карточка
Г. Ярмаш
Замена
Ф. Маду
️️️️
А. Касьян
20'
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
Т. Лазарович
ГОЛ! 1:0!
О. Гусев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
33
Максим Билый
ЛП
5
Сергей Силюк
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Михайло Цакич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
39
Франк Маду
ЦФ
4-3-2-1
1
Шовковский
3
Попов
24
Юссуф
44
Алмейда
21
Данило Силва
5
Вукоевич
26
Еременко
20
Гусев
19
Гармаш
7
Ярмоленко
0
Милевский
4-3-3
99
Шуховцев
16
Ярмаш
55
Ковалев
2
Полянский
8
Тесак
5
Силюк
6
Каменюка
33
Билый
13
Липартия
27
Лазарович
19
Касьян
26
Еременко
17
Михалик
17
Михалик
26
Еременко
7
Ярмоленко
88
Алиев
88
Алиев
7
Ярмоленко
0
Милевский
11
Кравец
11
Кравец
0
Милевский
27
Лазарович
10
Хомченовский
10
Хомченовский
27
Лазарович
33
Билый
92
Емельянов
92
Емельянов
33
Билый
19
Касьян
39
Маду
39
Маду
19
Касьян
Остались в запасе
Динамо К
Заря
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
8
Михайло Цакич
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
8
Михайло Цакич
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Динамо К - Заря
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Покидько
(Полтава)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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