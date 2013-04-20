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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Динамо К
Заря - Динамо К: обзор матча 20 апреля 2013
Заря
20.04.2013, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 5
Завершен
Динамо К
29'
А. Ярмоленко
38'
Б. Идейе
80'
Б. Идейе
87'
Р. Безус
90+5'
О. Гусев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Динамо К
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:5!
О. Гусев
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
90'
+3
87'
ГОЛ! 0:4!
Р. Безус
81'
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Мехмеди
80'
ГОЛ! 0:3!
Б. Идейе
Пас отдал
Р. Безус
Замена
С. Ференчак
️️️️
Д. Липартия
70'
62'
Замена
Р. Безус
️️️️
Л. Аруна
Замена
Л. Идахор
️️️️
Данило
61'
Желтая карточка
М. Белый
58'
Замена
Я. Боли
️️️️
Ж. Любенович
51'
46'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Д. Гармаш
42'
Желтая карточка
Д. Гармаш
38'
ГОЛ! 0:2!
Б. Идейе
Пас отдал
О. Гусев
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Б. Идейе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ЛЗ
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
22
Желько Любенович
ОП
35
Александр Грицай
ОП
13
Джаба Липартия
ЦП
6
Никита Каменюка
(К)
ПП
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Олег Гусев
(К)
ПЗ
14
Адмир Мехмеди
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
25
Лукман Аруна
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
18
Сергей Ференчак
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
88
Александр Алиев
АП
15
Марко Рубен
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Сантини
12
Игнатьевич
44
Шунич
29
Белый
16
Ярмаш
22
Любенович
35
Грицай
13
Липартия
6
Каменюка
10
Хомченовский
99
Данило
4-1-3-2
35
Коваль
20
Гусев
21
Данило Силва
21
Вида
0
Тайво
44
Велозу
7
Ярмоленко
25
Аруна
14
Мехмеди
12
Идейе
19
Гармаш
13
Липартия
18
Ференчак
18
Ференчак
13
Липартия
99
Данило
11
Идахор
11
Идахор
99
Данило
22
Любенович
10
Боли
10
Боли
22
Любенович
25
Аруна
90
Безус
90
Безус
25
Аруна
19
Гармаш
8
Сидорчук
8
Сидорчук
19
Гармаш
14
Мехмеди
88
Алиев
88
Алиев
14
Мехмеди
Остались в запасе
Заря
Динамо К
12
Виталий Постранский
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
2
Илья Галюза
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
2
Илья Галюза
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Заря - Динамо К
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Авангард
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