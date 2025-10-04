Введите ваш ник на сайте
«СКА-Хабаровск» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.72

04 октября 2025 10:59
СКА-Хабаровск - Шинник
05 окт. 2025, воскресенье 08:00 | Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Фора «Шинник» (0)
Сделать ставку

5 октября в рамках 13 тура Первой лиги России на «Платинум Арене» в Хабаровске состоится встреча «СКА-Хабаровск» и «Шинника». Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся укрепить позиции в турнирной гонке. Матч обещает быть упорным, с акцентом на дисциплину и борьбу за каждый эпизод.

«СКА-Хабаровск»

К дальневосточному клубу постепенно возвращается стабильность после неудачного старта сезона. Победа над «Уралом» со счeтом 2:1 стала важным сигналом для команды, показав, что она способна брать очки даже в тяжeлых выездных матчах. В предыдущих турах «СКА Хабаровск» обыграл «Черноморец» (1:0) и сыграл вничью с «Челябинском» (1:1).

Главная проблема хабаровчан – реализация моментов. За 12 туров команда забила лишь 11 мячей, а лучший бомбардир Камран Алиев отличился всего дважды. При этом в обороне «армейцы» допускают ошибки, пропуская в среднем более гола за матч. Важно отметить, что дома команда выглядит увереннее и не проигрывает в 7 из 9 последних встреч.

«Шинник»

Ярославцы показывают надeжную игру и входят в число самых организованных коллективов лиги. Команда не проигрывает уже девять матчей подряд, а в шести последних турах не пропустила ни одного гола. «Шинник» выиграл у «Ротора» (2:0) и крупно обыграл «Череповец» в Кубке России (4:1), продолжая серию уверенных выступлений.

При этом атакующая линия команды выглядит умеренно эффективной – за последние пять матчей забито восемь голов. Ярославцы предпочитают играть вторым номером, грамотно выстраивая оборону и используя быстрые контратаки. Благодаря такой модели «Шинник» набрал стабильность и уверенно держится в верхней части таблицы.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа над «Уралом» 2:1 в последнем туре

  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей

«Шинник»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • 6 сухих матчей подряд
  • Забивает в 8 из 10 последних игр

Личные встречи
35% (11)
26% (8)
39% (12)
36
Забитых мячей
37
1.16
В среднем за матч
1.19
3:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
05.10.2025
Шинник
Россия. Первая лига, 23 тур
Шинник
0 : 1
09.03.2025
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 5 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
10.08.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 32 тур
Шинник
2 : 1
12.05.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 1 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
16.07.2023
Шинник
Россия. Первая лига, 33 тур
Шинник
1 : 0
27.05.2023
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
06.11.2022
Шинник
Россия. ФНЛ, 26 тур
Шинник
2 : 3
05.12.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 6 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
30.08.2020
Шинник
Россия. ФНЛ, 1 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
07.07.2019
Шинник
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
07.04.2019
Шинник
Россия. ФНЛ, 12 тур
Шинник
1 : 1
19.09.2018
СКА-Хабаровск
Россия. Кубок, 1/4 финала
СКА-Хабаровск
0 : 0
27.02.2018
Шинник
Россия. ФНЛ, 27 тур
Шинник
1 : 0
19.03.2017
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
21.08.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
02.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 16 тур
Шинник
2 : 1
15.10.2015
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Шинник
2 : 0
29.03.2015
СКА-Хабаровск
Россия. Кубок ФНЛ,
Шинник
3 : 0
23.02.2015
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
07.09.2014
Шинник
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
30.03.2014
Шинник
Россия. Кубок ФНЛ, 1 тур
Шинник
1 : 0
11.02.2014
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 11 тур
Шинник
1 : 2
28.08.2013
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 19 тур
Шинник
2 : 2
23.11.2012
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
24.07.2012
Шинник
Россия. ФНЛ, 33 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
14.10.2011
Шинник
Россия. ФНЛ, 13 тур
Шинник
1 : 2
04.06.2011
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Шинник
3 : 0
22.09.2010
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 11 тур
СКА-Хабаровск
2 : 3
21.05.2010
Шинник
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Шинник
1 : 0
19.09.2009
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 11 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
22.05.2009
Шинник
Показать все

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Шинник»

Обе команды находятся в хорошей форме, но играют с разным акцентом. «СКА Хабаровск» делает ставку на давление дома, а «Шинник» – на крепкую оборону и контратаки. Ярославцы выглядят более надeжно и способны увезти хотя бы ничью, учитывая их впечатляющую серию без поражений. Вероятен закрытый матч с небольшим количеством моментов и осторожной игрой в защите.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Шинник» (0) – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.83

1.72
Фора «Шинник» (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. PARI Первая лига Шинник СКА-Хабаровск
Рекомендуем
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
