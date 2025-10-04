5 октября в рамках 13 тура Первой лиги России на «Платинум Арене» в Хабаровске состоится встреча «СКА-Хабаровск» и «Шинника». Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся укрепить позиции в турнирной гонке. Матч обещает быть упорным, с акцентом на дисциплину и борьбу за каждый эпизод.

«СКА-Хабаровск»

К дальневосточному клубу постепенно возвращается стабильность после неудачного старта сезона. Победа над «Уралом» со счeтом 2:1 стала важным сигналом для команды, показав, что она способна брать очки даже в тяжeлых выездных матчах. В предыдущих турах «СКА Хабаровск» обыграл «Черноморец» (1:0) и сыграл вничью с «Челябинском» (1:1).

Главная проблема хабаровчан – реализация моментов. За 12 туров команда забила лишь 11 мячей, а лучший бомбардир Камран Алиев отличился всего дважды. При этом в обороне «армейцы» допускают ошибки, пропуская в среднем более гола за матч. Важно отметить, что дома команда выглядит увереннее и не проигрывает в 7 из 9 последних встреч.

«Шинник»

Ярославцы показывают надeжную игру и входят в число самых организованных коллективов лиги. Команда не проигрывает уже девять матчей подряд, а в шести последних турах не пропустила ни одного гола. «Шинник» выиграл у «Ротора» (2:0) и крупно обыграл «Череповец» в Кубке России (4:1), продолжая серию уверенных выступлений.

При этом атакующая линия команды выглядит умеренно эффективной – за последние пять матчей забито восемь голов. Ярославцы предпочитают играть вторым номером, грамотно выстраивая оборону и используя быстрые контратаки. Благодаря такой модели «Шинник» набрал стабильность и уверенно держится в верхней части таблицы.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Победа над «Уралом» 2:1 в последнем туре

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

«Шинник»

Не проигрывает в 9 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

6 сухих матчей подряд

Забивает в 8 из 10 последних игр

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Шинник»

Обе команды находятся в хорошей форме, но играют с разным акцентом. «СКА Хабаровск» делает ставку на давление дома, а «Шинник» – на крепкую оборону и контратаки. Ярославцы выглядят более надeжно и способны увезти хотя бы ничью, учитывая их впечатляющую серию без поражений. Вероятен закрытый матч с небольшим количеством моментов и осторожной игрой в защите.

