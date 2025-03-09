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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - СКА-Хабаровск
Шинник - СКА-Хабаровск: обзор матча 09 марта 2025
Шинник
09.03.2025, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
26'
Б. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - СКА-Хабаровск
82'
Замена
М. Кутовой
️️️️
Р. Гаджимурадов
79'
Желтая карточка
Б. Мартинес
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Малахов
76'
Желтая карточка
А. Косогоров
71'
67'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
К. Алиев
67'
Замена
С. Багиев
️️️️
А. Симонян
Замена
З. Федоров
️️️️
А. Голубев
54'
52'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Н. Першин
Желтая карточка
А. Голубев
50'
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
Д. Сухомлинов
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мартинес
Замена
А. Рукас
️️️️
Н. Котин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
11
Артемий Укомский
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
79
Жеан Киньонес
ЦФ
96
Александр Максименко
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
4-1-1-3-1
51
Митров
53
Котин
27
Черный
89
Загре
2
Косогоров
38
Алейников
50
Голубев
97
Малахов
8
Сухомлинов
78
Куль
29
Альфред
4-1-1-2-2
98
Имамов
44
Гурбан
17
Покидышев
50
Быков
91
Носков
46
Першин
4
Мартинес
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Гонгапшев
10
Алиев
53
Котин
6
Рукас
6
Рукас
53
Котин
8
Сухомлинов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
8
Сухомлинов
97
Малахов
15
Самойлов
15
Самойлов
97
Малахов
50
Голубев
9
Федоров
9
Федоров
50
Голубев
46
Першин
92
Емельянов
92
Емельянов
46
Першин
10
Симонян
6
Багиев
6
Багиев
10
Симонян
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Гаджимурадов
90
Кутовой
90
Кутовой
10
Гаджимурадов
Остались в запасе
Шинник
СКА-Хабаровск
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
96
Алексей Кузнецов
ВР
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
79
Жеан Киньонес
ЦФ
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
79
Жеан Киньонес
ЦФ
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Шинник - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Фалов
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Каюмов (Москва)
Виктор Медведев (Москва)
Резервный судья:
Артем Смолин (Вологда)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Сергей Пантелеев (Тула)
Стадион:
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