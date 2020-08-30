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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Шинник
СКА-Хабаровск - Шинник: обзор матча 30 августа 2020
СКА-Хабаровск
30.08.2020, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
16'
Д. Барков
90'
К. Базелюк
77'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Шинник
Замена
Г. Труфанов
️️️️
И. Квеквескири
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
К. Базелюк
90'
Замена
В. Брагин
️️️️
А. Малеев
85'
79'
Вторая желтая
В. Зинков
77'
ГОЛ! 1:1!
С. Самодин
Замена
К. Базелюк
️️️️
Д. Барков
75'
73'
Замена
Н. Голуб
️️️️
И. Олейников
Замена
Д. Иванков
️️️️
А. Кенесов
70'
46'
Замена
А. Носов
️️️️
Е. Наседкин
46'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
Н. Мацхарашвили
43'
Желтая карточка
Е. Наседкин
Желтая карточка
И. Квеквескири
38'
Желтая карточка
С. Матвийчук
29'
Пенальти не реализован!
В. Камилов
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Барков
16'
8'
Желтая карточка
В. Зинков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
80
Арман Кенесов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Евгений Наседкин
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Виталий Горулев
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
20
Игорь Масленников
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Никита Голуб
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
4-1-1-3-1
96
Обухов
10
Никифоров
51
Грачев
91
Суслов
5
Матвийчук
33
Квеквескири
18
Камилов
8
Малеев
80
Кенесов
10
Гаджимурадов
86
Барков
4-3-2-1
13
Матюша
5
Кутин
18
Стрелов
17
Покидышев
19
Тананеев
7
Наседкин
20
Мацхарашвили
5
Зинков
7
Пухов
19
Олейников
22
Самодин
33
Квеквескири
22
Труфанов
22
Труфанов
33
Квеквескири
8
Малеев
11
Брагин
11
Брагин
8
Малеев
80
Кенесов
7
Иванков
7
Иванков
80
Кенесов
86
Барков
10
Базелюк
10
Базелюк
86
Барков
19
Олейников
21
Голуб
21
Голуб
19
Олейников
20
Мацхарашвили
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
20
Мацхарашвили
7
Наседкин
11
Носов
11
Носов
7
Наседкин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Шинник
96
Александр Максименко
ЦФ
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Виталий Горулев
ЦП
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
20
Игорь Масленников
ЦЗ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
16
Дмитрий Яшин
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
96
Александр Максименко
ЦФ
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Виталий Горулев
ЦП
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
Остались в запасе
20
Игорь Масленников
ЦЗ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
16
Дмитрий Яшин
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Шинник
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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