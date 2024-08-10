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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Шинник
СКА-Хабаровск - Шинник: обзор матча 10 августа 2024
СКА-Хабаровск
10.08.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Шинник
82'
Замена
М. Султонов
️️️️
П. Шакуро
74'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
Д. Сухомлинов
71'
Желтая карточка
А. Косогоров
Замена
А. Гаглоев
️️️️
Н. Поярков
71'
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
Н. Першин
71'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Р. Гаджимурадов
65'
58'
Замена
В. Зинков
️️️️
Р. Куль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
14
Глеб Калинин
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
4-1-1-2-2
96
Кузнецов
16
Поярков
17
Покидышев
50
Быков
44
Журавлев
46
Першин
40
Бавин
11
Цаллагов
10
Гаджимурадов
10
Алиев
10
Гонгадзе
4-1-1-3-1
1
Айдаров
2
Косогоров
89
Загре
27
Черный
90
Шакуро
38
Алейников
15
Самойлов
78
Куль
8
Сухомлинов
84
Гбамбле
75
Жамалетдинов
16
Поярков
11
Гаглоев
11
Гаглоев
16
Поярков
46
Першин
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
46
Першин
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гаджимурадов
8
Сухомлинов
78
Якушевич
78
Якушевич
8
Сухомлинов
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
90
Шакуро
28
Султонов
28
Султонов
90
Шакуро
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Шинник
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
51
Тимофей Митров
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Богдан Головко
(Волгоград)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Евгений Рубцов (Нижний Новгород)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Стадион:
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