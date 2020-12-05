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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - СКА-Хабаровск
Шинник - СКА-Хабаровск: обзор матча 05 декабря 2020
Шинник
05.12.2020, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
2 : 3
Завершен
СКА-Хабаровск
10'
С. Самодин
57'
Д. Тананеев
19'
И. Квеквескири
32'
К. Базелюк (П)
74'
Д. Барков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - СКА-Хабаровск
90'
+5
Желтая карточка
В. Сугробов
90'
+1
Желтая карточка
К. Большаков
89'
Замена
Г. Труфанов
️️️️
И. Квеквескири
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
С. Самодин
86'
Замена
А. Самсонов
️️️️
Е. Стешин
84'
Желтая карточка
Н. Покидышев
82'
78'
Замена
Э. Булия
️️️️
К. Базелюк
74'
ГОЛ! 2:3!
Д. Барков
63'
Замена
В. Брагин
️️️️
Н. Безлихотнов
60'
Замена
А. Малеев
️️️️
Р. Нома
ГОЛ! 2:2!
Д. Тананеев
57'
Желтая карточка
М. Поляков
49'
36'
Желтая карточка
Д. Барков
35'
Желтая карточка
И. Квеквескири
32'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Базелюк
Желтая карточка
С. Самодин
30'
28'
Замена
В. Никифоров
️️️️
С. Матвийчук
19'
ГОЛ! 1:1!
И. Квеквескири
ГОЛ! 1:0!
С. Самодин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Максим Поляков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
17
Рета Нома
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Евгений Наседкин
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
92
Артем Щадин
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
8
Артемий Малеев
АП
11
Владислав Брагин
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
3-4-3
16
Яшин
17
Покидышев
19
Тананеев
76
Стешин
3
Поляков
7
Маляров
5
Зинков
15
Самойлов
11
Носов
81
Низамутдинов
22
Самодин
4-1-2-1-2
1
Сугробов
27
Мануйлов
31
Большаков
51
Грачев
5
Матвийчук
33
Квеквескири
17
Нома
24
Мартусевич
90
Безлихотнов
10
Базелюк
86
Барков
22
Самодин
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
22
Самодин
76
Стешин
8
Самсонов
8
Самсонов
76
Стешин
33
Квеквескири
22
Труфанов
22
Труфанов
33
Квеквескири
5
Матвийчук
10
Никифоров
10
Никифоров
5
Матвийчук
90
Безлихотнов
11
Брагин
11
Брагин
90
Безлихотнов
17
Нома
8
Малеев
8
Малеев
17
Нома
10
Базелюк
91
Булия
91
Булия
10
Базелюк
Остались в запасе
Шинник
СКА-Хабаровск
22
Николай Зириков
ВР
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
27
Антон Бетюжнов
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Евгений Наседкин
ЦП
5
Денис Кутин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Юрий Газзаев
7
Даниил Иванков
ЛП
53
Василий Илик
ЛЗ
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
22
Николай Зириков
ВР
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
27
Антон Бетюжнов
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Евгений Наседкин
ЦП
5
Денис Кутин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
7
Даниил Иванков
ЛП
53
Василий Илик
ЛЗ
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Шинник - СКА-Хабаровск
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
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