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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Шинник
СКА-Хабаровск - Шинник: обзор матча 24 июля 2012
СКА-Хабаровск
24.07.2012, вторник, 13:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
2 : 0
Завершен
Шинник
40'
А. Романович
76'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Шинник
Вторая желтая
А. Романович
90'
81'
Замена
А. Ндри
️️️️
К. Скрыльников
Замена
М. Трусевич
️️️️
Э. Зураев
81'
79'
Желтая карточка
А. Сухов
78'
Замена
К. Дудченко
️️️️
А. Валикаев
77'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Алхазов
ГОЛ! 2:0!
Е. Луценко
76'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
В. Кренделев
69'
67'
Замена
А. Нежелев
️️️️
М. Белецкий
Желтая карточка
Е. Луценко
41'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
К. Зуев
40'
Замена
Е. Луценко
️️️️
Э. Коффи
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Романович
40'
27'
Желтая карточка
Д. Гриднев
Желтая карточка
А. Романович
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
31
Константин Зуев
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
32
Эуген Коффи
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
3-1-5-1
1
Солосин
2
Кренделев
5
Микуцкис
7
Зураев
3
Соловей
31
Зуев
15
Зюзин
35
Романович
27
Мурнин
4
Славнов
32
Коффи
3-2-3-1
22
Цыган
13
Белецкий
33
Ламанж
21
Катынсус
33
Сухов
26
Васиев
36
Скрыльников
5
Валикаев
56
Гриднев
13
Алхазов
7
Зураев
30
Трусевич
30
Трусевич
7
Зураев
31
Зуев
87
Саталкин
87
Саталкин
31
Зуев
32
Коффи
48
Луценко
48
Луценко
32
Коффи
2
Кренделев
9
Мамтов
9
Мамтов
2
Кренделев
36
Скрыльников
2
Ндри
2
Ндри
36
Скрыльников
13
Белецкий
7
Нежелев
7
Нежелев
13
Белецкий
5
Валикаев
30
Дудченко
30
Дудченко
5
Валикаев
13
Алхазов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
13
Алхазов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Шинник
16
Александр Агапов
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
13
Алексей Краснокутский
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
13
Алексей Краснокутский
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Шинник
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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