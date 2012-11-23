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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - СКА-Хабаровск
Шинник - СКА-Хабаровск: обзор матча 23 ноября 2012
Шинник
23.11.2012, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
8'
А. Алхазов
19'
А. Алхазов (П)
54'
А. Радченко
78'
Р. Арзуманян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - СКА-Хабаровск
90'
+1
Желтая карточка
А. Романович
88'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
С. Дебле
Желтая карточка
А. Сухов
82'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Валикаев
79'
78'
ГОЛ! 2:2!
Р. Арзуманян
Замена
А. Ндри
️️️️
Ф. Васиев
77'
72'
Желтая карточка
Р. Славнов
62'
Замена
С. Дебле
️️️️
В. Кренделев
54'
ГОЛ! 2:1!
А. Радченко
37'
Желтая карточка
А. Солосин
35'
Замена
А. Радченко
️️️️
Н. Саталкин
Желтая карточка
Е. Ятченко
30'
19'
Желтая карточка
Р. Арзуманян
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Алхазов
19'
18'
Желтая карточка
М. Трусевич
ГОЛ! 1:0!
А. Алхазов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
4
Роман Славнов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
8
Серж Дебле
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-2-2-2
35
Смирнов
33
Ламанж
21
Катынсус
7
Нежелев
26
Васиев
97
Ятченко
56
Гриднев
5
Валикаев
13
Алхазов
30
Дудченко
3-1-4-1-1
1
Солосин
7
Зураев
5
Арзуманян
2
Кренделев
3
Соловей
4
Славнов
27
Мурнин
35
Романович
30
Трусевич
87
Саталкин
48
Луценко
26
Васиев
2
Ндри
2
Ндри
26
Васиев
5
Валикаев
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
5
Валикаев
2
Кренделев
8
Дебле
8
Дебле
2
Кренделев
87
Саталкин
27
Радченко
27
Радченко
87
Саталкин
Дебле
9
Мамтов
9
Мамтов
Дебле
Остались в запасе
Шинник
СКА-Хабаровск
29
Алексей Абрамов
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
29
Алексей Абрамов
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Шинник - СКА-Хабаровск
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
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