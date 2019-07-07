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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Шинник
СКА-Хабаровск - Шинник: обзор матча 07 июля 2019
СКА-Хабаровск
07.07.2019, воскресенье, 10:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
31'
А. Малеев
12'
В. Алейников
58'
Э. Низамутдинов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Шинник
89'
Замена
Е. Стешин
️️️️
В. Цховребов
88'
Замена
Н. Вовк
️️️️
Э. Низамутдинов
85'
Желтая карточка
К. Щербаков
Вторая желтая
С. Матвийчук
80'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
М. Эльмурзаев
73'
Желтая карточка
С. Матвийчук
70'
64'
Желтая карточка
Н. Дроздов
Замена
В. Брагин
️️️️
А. Максименко
62'
Замена
В. Горулев
️️️️
А. Малеев
62'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
Н. Зайцев
57'
57'
Замена
А. Эктов
️️️️
И. Олейников
ГОЛ! 1:1!
А. Малеев
31'
29'
Желтая карточка
О. Кожемякин
17'
Желтая карточка
И. Визнович
12'
ГОЛ! 0:1!
В. Алейников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
29
Владислав Соромытько
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
34
Леонид Ващенко
ЦП
79
Алексей Шалыгин
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
50
Николай Вовк
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
3-3-1-1-2
29
Соромытько
5
Эльмурзаев
91
Суслов
3
Зайцев
10
Никифоров
33
Квеквескири
5
Матвийчук
18
Камилов
8
Малеев
96
Максименко
11
Кузьмичев
4-2-1-1-2
16
Яшин
3
Щербаков
22
Кожемякин
15
Цховребов
17
Покидышев
34
Дроздов
38
Алейников
15
Самойлов
19
Олейников
81
Низамутдинов
98
Визнович
96
Максименко
11
Брагин
11
Брагин
96
Максименко
5
Эльмурзаев
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
5
Эльмурзаев
8
Малеев
8
Горулев
8
Горулев
8
Малеев
81
Низамутдинов
50
Вовк
50
Вовк
81
Низамутдинов
19
Олейников
15
Эктов
15
Эктов
19
Олейников
15
Цховребов
76
Стешин
76
Стешин
15
Цховребов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Шинник
34
Леонид Ващенко
ЦП
79
Алексей Шалыгин
ЦП
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
14
Федор Первушин
ПЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
34
Леонид Ващенко
ЦП
79
Алексей Шалыгин
ЦП
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ВР
Остались в запасе
14
Федор Первушин
ПЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Шинник
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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