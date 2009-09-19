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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - СКА-Хабаровск
Шинник - СКА-Хабаровск: обзор матча 19 сентября 2009
Шинник
19.09.2009, суббота, 18:00
Россия. Первый дивизион, 31 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
76'
М. Бузникин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - СКА-Хабаровск
Замена
️️️️
М. Бузникин
+1
Вторая желтая
С. Резников
Замена
️️️️
В. Кармазиненко
ГОЛ! 1:0!
М. Бузникин
Замена
️️️️
Д. Казиханов
Желтая карточка
М. Бузникин
Замена
️️️️
В. Запояска
Желтая карточка
В. Кармазиненко
Желтая карточка
В. Никифоров
Замена
️️️️
Р. Монарев
Желтая карточка
С. Резников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
6
Станислав Резников
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
2-1-5-2
27
Правкин
2
Ндри
0
Рикардо Силва
25
Бочков
20
Войдель
8
Бурченко
22
Аджинджал
18
Яшин
6
Резников
31
Монарев
15
Бузникин
3-2-2-1
1
Кабанов
6
Казиханов
3
Олеников
5
Нестеренко
15
Коновалов
70
Сафрониди
80
Запояска
27
Мурнин
8
Кармазиненко
Остались в запасе
Шинник
СКА-Хабаровск
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча Шинник - СКА-Хабаровск
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
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