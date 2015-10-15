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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - СКА-Хабаровск
Шинник - СКА-Хабаровск: обзор матча 15 октября 2015
Шинник
15.10.2015, четверг, 18:30
Россия. ФНЛ, 16 тур
2 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
62'
А. Мязин
90'
М. Султонов
86'
И. Эдиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - СКА-Хабаровск
Замена
М. Платика
️️️️
М. Беляев
90'
ГОЛ! 2:1!
М. Султонов
90'
86'
ГОЛ! 1:1!
И. Эдиев
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Павленко
74'
67'
Замена
С. Алексеев
️️️️
Н. Безлихотнов
63'
Замена
В. Плетин
️️️️
П. Карасев
ГОЛ! 1:0!
А. Мязин
62'
Замена
А. Митасов
️️️️
М. Земсков
61'
35'
Замена
Т. Микуцкис
️️️️
В. Сорокин
19'
Желтая карточка
И. Эдиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
8
Михаил Земсков
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
23
Сергей Ваганов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
49
Иван Зынин
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
19
Василий Плетин
ЦП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
4-3-1-2
16
Яшин
15
Цховребов
6
Беляев
33
Ламанж
97
Ятченко
7
Маляров
8
Павленко
37
Сиротов
92
Щадин
87
Мязин
8
Земсков
3-3-2-1-1
99
Дюпин
10
Никифоров
5
Эдиев
3
Удалый
5
Купчин
18
Карасев
85
Попов
15
Сорокин
23
Ваганов
90
Безлихотнов
10
Базелюк
8
Павленко
28
Султонов
28
Султонов
8
Павленко
8
Земсков
9
Митасов
9
Митасов
8
Земсков
6
Беляев
5
Платика
5
Платика
6
Беляев
15
Сорокин
5
Микуцкис
5
Микуцкис
15
Сорокин
18
Карасев
19
Плетин
19
Плетин
18
Карасев
90
Безлихотнов
27
Алексеев
27
Алексеев
90
Безлихотнов
Остались в запасе
Шинник
СКА-Хабаровск
77
Леонид Родионов
ЦП
49
Иван Зынин
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
1
Ренат Соколов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
49
Иван Зынин
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Шинник - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Шинник
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