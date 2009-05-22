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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Шинник
СКА-Хабаровск - Шинник: обзор матча 22 мая 2009
СКА-Хабаровск
22.05.2009, пятница, 12:00
Россия. Первый дивизион, 11 тур
0 : 2
Завершен
Шинник
24'
Н. Бурмистров
66'
Н. Бурмистров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Шинник
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
С. Резников
Желтая карточка
М. Вьештица
Желтая карточка
Е. Ромалье Рикардо Силва
Желтая карточка
А. Коновалов
Замена
М. Вьештица
️️️️
Р. Войдель
Замена
А. Еркин
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
В. Хатаженков
️️️️
С. Нестеренко
Замена
М. Бузникин
️️️️
Р. Монарев
Замена
С. Овчинников
️️️️
В. Запояска
ГОЛ! 0:2!
Н. Бурмистров
Замена
К. Гарбуз
️️️️
Н. Сафрониди
Желтая карточка
А. Ндри
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Панферов
ГОЛ! 0:1!
Н. Бурмистров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
0
Андрей Панферов
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
11
Евгений Алхимов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Шинник
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
6
Станислав Резников
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
СКА-Хабаровск
79
Максим Счастливцев
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
21
Александр Ковалев
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
26
Сергей Овчинников
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
3-2-2-1
1
Кабанов
3
Олеников
14
Епифанов
5
Нестеренко
70
Сафрониди
15
Коновалов
0
Панферов
80
Запояска
11
Алхимов
3-1-4-1-1
30
Песьяков
0
Олексич
0
Рикардо Силва
2
Ндри
25
Бочков
6
Резников
8
Бурченко
18
Яшин
20
Войдель
18
Бурмистров
31
Монарев
70
Сафрониди
19
Гарбуз
19
Гарбуз
70
Сафрониди
5
Нестеренко
7
Хатаженков
7
Хатаженков
5
Нестеренко
80
Запояска
26
Овчинников
26
Овчинников
80
Запояска
0
Панферов
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
0
Панферов
6
Резников
22
Кузнецов
22
Кузнецов
6
Резников
31
Монарев
15
Бузникин
15
Бузникин
31
Монарев
20
Войдель
16
Вьештица
16
Вьештица
20
Войдель
18
Бурмистров
33
Еркин
33
Еркин
18
Бурмистров
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Шинник
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
21
Александр Ковалев
ЦЗ
79
Максим Счастливцев
ВР
Главный тренер
Владимир Файзулин
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
21
Александр Ковалев
ЦЗ
79
Максим Счастливцев
ВР
Остались в запасе
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Шинник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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