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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - СКА-Хабаровск
Шинник - СКА-Хабаровск: обзор матча 22 сентября 2010
Шинник
22.09.2010, среда, 18:30
Россия. Первый дивизион, 31 тур
3 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
30'
А. Говоров
74'
С. Пилипчук
78'
В. Булыга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - СКА-Хабаровск
Замена
Алекс
️️️️
А. Катульский
Замена
Л. Лацузбая
️️️️
Р. Григорян
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Говоров
Замена
А. Еркин
️️️️
В. Булыга
ГОЛ! 3:0!
В. Булыга
ГОЛ! 2:0!
С. Пилипчук
Пас отдал
А. Ндри
Желтая карточка
Р. Григорян
Замена
А. Чистяков
️️️️
И. Пиюк
Замена
А. Минеев
️️️️
И. Бырлов
Желтая карточка
В. Янотовский
Замена
Г. Наврузов
️️️️
С. Голяткин
Желтая карточка
С. Нестеренко
Замена
М. Живновицкий
️️️️
А. Нечаев
ГОЛ! 1:0!
А. Говоров
Пас отдал
С. Пилипчук
Желтая карточка
С. Голяткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
5
Сергей Пилипчук
ЛП
20
Роман Войдель
ЛП
23
Алексей Катульский
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
34
Алекс
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
18
Алексей Архипов
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Максим Живновицкий
ЦП
13
Александр Минеев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Александр Чистяков
ЦФ
4-5-1
1
Городов
2
Ндри
16
Вьештица
21
Катынсус
33
Сухов
20
Войдель
5
Пилипчук
23
Катульский
28
Григорян
10
Булыга
20
Говоров
4-4-1-1
40
Козорез
26
Балан
13
Семенов
5
Нестеренко
10
Никифоров
18
Нечаев
4
Янотовский
80
Запояска
7
Бырлов
3
Голяткин
25
Пиюк
23
Катульский
34
Алекс
34
Алекс
23
Катульский
28
Григорян
88
Лацузбая
88
Лацузбая
28
Григорян
20
Говоров
18
Архипов
18
Архипов
20
Говоров
10
Булыга
33
Еркин
33
Еркин
10
Булыга
3
Голяткин
24
Наврузов
24
Наврузов
3
Голяткин
18
Нечаев
15
Живновицкий
15
Живновицкий
18
Нечаев
7
Бырлов
13
Минеев
13
Минеев
7
Бырлов
25
Пиюк
10
Чистяков
10
Чистяков
25
Пиюк
Остались в запасе
Шинник
СКА-Хабаровск
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
1
Ренат Соколов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
Главный тренер
Сергей Горлукович
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Горлукович
Статистика матча Шинник - СКА-Хабаровск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Абросимов
(Одесса)
Стадион:
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