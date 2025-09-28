Введите ваш ник на сайте
«Эвертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

28 сентября 2025 9:46
Эвертон - Вест Хэм
29 сент. 2025, понедельник 22:00 | Англия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Эвертона»
Сделать ставку

29 сентября на «Хилл Дикинсон» состоится матч 6 тура Английской Премьер-лиги, где «Эвертон» примет «Вест Хэм». Обе команды находятся в нижней части таблицы и крайне нуждаются в очках. Для хозяев это возможность закрепиться в середине таблицы, для гостей – шанс уйти с зоны вылета. Ожидается упорная игра с большим значением для обоих коллективов.

«Эвертон»

«Эвертон» после пяти туров занимает 12 место с 7 очками. Команда демонстрирует нестабильные результаты: победа над «Вулверхэмптоном», ничья с «Астон Виллой» и поражение от «Ливерпуля». В последних пяти играх клуб забил 6 мячей и столько же пропустил. Лидером атаки является Бету, оформивший 2 гола. Положительным моментом можно считать надeжность дома – «Эвертон» не проиграл в 5 из 7 последних матчей на своeм поле. Однако в атаке у команды есть проблемы с реализацией, что может стать ключевым фактором в матче против соперника, часто допускающего ошибки в обороне.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» крайне неудачно начал сезон и с тремя очками после пяти туров занимает 19 место. При этом атакующая линия работает – 7 голов за последние пять игр, но в защите у команды большие сложности: 13 пропущенных мячей за тот же период. Особенно тревожит показатель последних матчей – два поражения подряд в чемпионате («Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас») и вылет из Кубка лиги от «Вулверхэмптона». Лукас Пакета выделяется в составе, забив 3 гола в 6 встречах, однако его усилий недостаточно для стабилизации игры команды. «Вест Хэм» регулярно допускает ошибки при стандартах и в позиционной обороне.

Факты о командах

«Эвертон»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 из 4 последних встреч
  • 7 очков после 5 туров

«Вест Хэм»

  • 19 место после 5 туров – 3 очка
  • В среднем: 1.40 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • Победа только в 1 из 6 последних встреч

Личные встречи
49% (18)
30% (11)
22% (8)
56
Забитых мячей
39
1.51
В среднем за матч
1.05
4:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
1 : 1
15.03.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
0 : 0
09.11.2024
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Эвертон
1 : 3
02.03.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
0 : 1
29.10.2023
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
2 : 0
21.01.2023
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Эвертон
1 : 0
18.09.2022
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
2 : 1
03.04.2022
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Эвертон
0 : 1
17.10.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
0 : 1
09.05.2021
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0 : 1
01.01.2021
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
4 : 1
30.09.2020
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм
1 : 1
18.01.2020
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Эвертон
2 : 0
19.10.2019
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вест Хэм
0 : 2
30.03.2019
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Эвертон
1 : 3
16.09.2018
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
3 : 1
13.05.2018
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Эвертон
4 : 0
29.11.2017
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм
0 : 0
22.04.2017
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
2 : 0
30.10.2016
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
2 : 3
05.03.2016
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вест Хэм
1 : 1
07.11.2015
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вест Хэм
1 : 2
16.05.2015
Эвертон
Англия. Кубок, 3 раунд
Вест Хэм
2 : 2
13.01.2015
Эвертон
Англия. Кубок, 3 раунд
Эвертон
1 : 1
06.01.2015
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Эвертон
2 : 1
22.11.2014
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Эвертон
1 : 0
01.03.2014
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вест Хэм
2 : 3
21.09.2013
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Эвертон
2 : 0
12.05.2013
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Вест Хэм
1 : 2
22.12.2012
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
2 : 2
22.01.2011
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вест Хэм
1 : 1
28.12.2010
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Эвертон
2 : 2
04.04.2010
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вест Хэм
1 : 2
08.11.2009
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
3 : 1
16.05.2009
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вест Хэм
1 : 3
08.11.2008
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Эвертон
1 : 1
22.03.2008
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Хэм
0 : 1
15.12.2007
Эвертон
Показать все

Прогноз на матч «Эвертон» – «Вест Хэм»

Судя по текущей форме команд, «Эвертон» выглядит более сбалансированным и способен использовать слабые стороны обороны гостей. «Вест Хэм» неплохо действует в атаке, но его защита остаeтся самой уязвимой зоной. Хозяева будут делать ставку на надeжность и игру на своeм поле, а гости попробуют навязать борьбу за счeт атакующего потенциала Пакеты. Вероятен результативный матч, где хозяева ближе к успеху.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Эвертона» – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.75
Победа «Эвертона»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Эвертон
