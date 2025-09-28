29 сентября на «Хилл Дикинсон» состоится матч 6 тура Английской Премьер-лиги, где «Эвертон» примет «Вест Хэм». Обе команды находятся в нижней части таблицы и крайне нуждаются в очках. Для хозяев это возможность закрепиться в середине таблицы, для гостей – шанс уйти с зоны вылета. Ожидается упорная игра с большим значением для обоих коллективов.

«Эвертон»

«Эвертон» после пяти туров занимает 12 место с 7 очками. Команда демонстрирует нестабильные результаты: победа над «Вулверхэмптоном», ничья с «Астон Виллой» и поражение от «Ливерпуля». В последних пяти играх клуб забил 6 мячей и столько же пропустил. Лидером атаки является Бету, оформивший 2 гола. Положительным моментом можно считать надeжность дома – «Эвертон» не проиграл в 5 из 7 последних матчей на своeм поле. Однако в атаке у команды есть проблемы с реализацией, что может стать ключевым фактором в матче против соперника, часто допускающего ошибки в обороне.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» крайне неудачно начал сезон и с тремя очками после пяти туров занимает 19 место. При этом атакующая линия работает – 7 голов за последние пять игр, но в защите у команды большие сложности: 13 пропущенных мячей за тот же период. Особенно тревожит показатель последних матчей – два поражения подряд в чемпионате («Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас») и вылет из Кубка лиги от «Вулверхэмптона». Лукас Пакета выделяется в составе, забив 3 гола в 6 встречах, однако его усилий недостаточно для стабилизации игры команды. «Вест Хэм» регулярно допускает ошибки при стандартах и в позиционной обороне.

Факты о командах

«Эвертон»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 из 4 последних встреч

7 очков после 5 туров

«Вест Хэм»

19 место после 5 туров – 3 очка

В среднем: 1.40 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Победа только в 1 из 6 последних встреч

Прогноз на матч «Эвертон» – «Вест Хэм»

Судя по текущей форме команд, «Эвертон» выглядит более сбалансированным и способен использовать слабые стороны обороны гостей. «Вест Хэм» неплохо действует в атаке, но его защита остаeтся самой уязвимой зоной. Хозяева будут делать ставку на надeжность и игру на своeм поле, а гости попробуют навязать борьбу за счeт атакующего потенциала Пакеты. Вероятен результативный матч, где хозяева ближе к успеху.

Рекомендованные ставки