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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эвертон - Вест Хэм
Эвертон - Вест Хэм: обзор матча 30 сентября 2020
Эвертон
30.09.2020, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Вест Хэм
11'
Д. Калверт-Льюин
56'
Ришарлисон
78'
Д. Калверт-Льюин
84'
Д. Калверт-Льюин
46'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Вест Хэм
ГОЛ! 4:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Г. Сигурдссон
84'
ГОЛ! 3:1!
Д. Калверт-Льюин
78'
Замена
А. Дукуре
️️️️
Аллан
69'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Ришарлисон
61'
ГОЛ! 2:1!
Ришарлисон
Пас отдал
Х. Родригес
56'
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Снодграсс
Пас отдал
Ф. Андерсон
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Д. Кенни
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
М. Кин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Вест Хэм
1
Натан Тротт
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
3
Кенни
5
Кин
27
Нкунку
25
Аллан
18
Делф
23
Родригес
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
3-1-2-3-1
12
Рэндольф
2
Джонсон
2
Бальбуэна
3
Крессуэлл
41
Райс
23
Снодграсс
16
Нобл
7
Ярмоленко
22
Ланзини
7
Андерсон
22
Аллер
3
Кенни
23
Коулмен
23
Коулмен
3
Кенни
25
Аллан
6
Дукуре
6
Дукуре
25
Аллан
47
Ришарлисон
17
Ивоби
17
Ивоби
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Эвертон
Вест Хэм
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Натан Тротт
ВР
33
Харрисон Эшби
ПЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Бернард
ЛВ
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
33
Харрисон Эшби
ПЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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